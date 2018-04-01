نيسان تستغني عن مئات الوظائف في مصنعها بالمملكة المتحدة

السبت 21 إبريل-نيسان 2018 الساعة 03 مساءً / مأرب برس - رويترز

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قال مصدر لرويترز يوم الجمعة إن شركة نيسان لصناعة السيارات استغنت عن مئات الوظائف في مصنعها في ساندرلاند، أكبر مصنع للسيارات في بريطانيا، بينما تسعى للتغلب على تراجع في الطلب على السيارات التي تعمل بالديزل في أرجاء أوروبا.

عمال في مصنع نيسان في ساندرلاند بالمملكة المتحدة - صورة من أرشيف رويترز.

وتصنع نيسان سيارتيها قشقاي وجوك في المصنع الواقع في شمال شرق انجلترا لكن المبيعات في بريطانيا، ثاني أكبر سوق للسيارات في أوروبا، هبطت 35 بالمئة منذ بداية العام الحالي، وهو هبوط أسوأ بكثير من مجمل الطلب في القطاع الذي انخفض 12 بالمئة.



