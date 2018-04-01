الجيش يعلن تحرير مواقع استراتيجية مهمة في البيضاء على وقع معارك طاحنة وقصف جوي عنيف (اخر المستجدات) نيسان تستغني عن مئات الوظائف في مصنعها بالمملكة المتحدة نحو 20 مواطنا تفحمت جثثهم بعد قصف جوي باغتهم وهم في الطريق الى منازلهم (شاهد) عميل الامارات الجديد العميد الفار من صنعاء وخفايا تلميع ابوظبي لبقايا قواته المتورطة في قتل اليمنيين (تقرير) «قبائل» يمنية تفتح جبهة جديدة ضد ميليشيات الحوثي وتعلن انحيازها للشرعية واشنطن تجدد التأكيد على الحل السياسي في اليمن ”الأباتشي“ يدخل معركة تعز.. ”مأرب برس“ يرصد 130 غارة لطيران التحالف خلال الـ48 الساعة الماضية في 8 محافظات زيدان يتخلى نهائياً عن هذا الثنائي ويدفعهما للرحيل عن ريال مدريد 18 صاروخا باليستيا أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة خلال 25 يوما الحكومة اليمنية تدعو «المغرر بهم» إلى الانتصار للدولة المدنية
قال مصدر لرويترز يوم الجمعة إن شركة نيسان لصناعة السيارات استغنت عن مئات الوظائف في مصنعها في ساندرلاند، أكبر مصنع للسيارات في بريطانيا، بينما تسعى للتغلب على تراجع في الطلب على السيارات التي تعمل بالديزل في أرجاء أوروبا.
عمال في مصنع نيسان في ساندرلاند بالمملكة المتحدة - صورة من أرشيف رويترز.
وتصنع نيسان سيارتيها قشقاي وجوك في المصنع الواقع في شمال شرق انجلترا لكن المبيعات في بريطانيا، ثاني أكبر سوق للسيارات في أوروبا، هبطت 35 بالمئة منذ بداية العام الحالي، وهو هبوط أسوأ بكثير من مجمل الطلب في القطاع الذي انخفض 12 بالمئة.