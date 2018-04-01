نحو 20 مواطنا تفحمت جثثهم بعد قصف جوي باغتهم وهم في الطريق الى منازلهم (شاهد)

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سقط نحو 20 مواطنا بين قتيل ومصاب في قصف جوي اصاب سيارة نوع (شاص )كانت تقلهم في احدى مديريات محافظة تعز.
وفي التفاصيل قالت مصادر مأرب برس في تعز ان 14شخصا قتلوا واصيب 4 آخرين بجروح خطيرة في غارة لطيران التحالف امس الجمعة استهدفت سيارة كانت تقلهم في منطقة العُريِّشْ بمديرية موزع غرب تعز .
واشارت المصادر ان المواطنين كانوا في طريق عودتهم الى منازلهم في قريتي دار علوان ودار العُنْبِي قادمين من سوق البرح .
وحصل موقع مأرب برس على صور -يعتذر عن نشر بعضها -للسيارة المستهدفة وجثث الضحايا وقد تفحمت 'والبعض منهم لم تعرف حتى هويته.
وسبق ان سقط ضحايا من المدنيين في قصف للتحالف في مديرية موزع غرب تعز 'حيث كشفت مصادر محلية عن سقوط قرابة 138 قتيل مدني جراء غارات طيران التحالف في موزع فقط.