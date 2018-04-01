واشنطن تجدد التأكيد على الحل السياسي في اليمن

السبت 21 إبريل-نيسان 2018 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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أكد مساعد وزير الخارجية الأميركية جون سوليفان، خلال اجتماع مع مارتن غريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، دعم الولايات المتحدة لجهود إعادة جلسات الحوار بين الأطراف المتنازعة في اليمن، بما فيها إطار المفاوضات الذي يجري العمل عليه حالياً.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر ناورت، إن سوليفان التقى غريفيث في العاصمة الأميركية وقدم له الشكر على الجهود التي يبذلها لحل النزاع في اليمن. وأشارت إلى أنهما تطرّقا إلى الوضع الإنساني في اليمن، وسبل إيصال المساعدات الإنسانية إلى ملايين اللاجئين والمدنيين اليمنيين.

واتفق المسؤول الأميركي مع المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن على أن حلّ المأساة الإنسانية والأزمة السياسية والأمنية لا يتم إلا من خلال توصّل الأطراف كافة إلى اتفاق سياسي شامل لحل الأزمة اليمنية.



