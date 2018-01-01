”الأباتشي“ يدخل معركة تعز.. ”مأرب برس“ يرصد 130 غارة لطيران التحالف خلال الـ48 الساعة الماضية في 8 محافظات

السبت 21 إبريل-نيسان 2018 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ وحدة الرصد

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شن طيران التحالف العربي سلسلة غارات جوية خلال الساعات الماضية، استهدفت مواقع وتجمعات وتعزيزات لمليشيا الحوثي في عدد من المحافظات.

ورصد «مأرب برس»، خلال الـ48 ساعة الماضية 130 غارة جوية في محافظات تعز والبيضاء والحديدة وحجة وصعدة ومأرب والجوف وصنعاء.

فقد شنت المقاتلات 25 غارة جوية استهدفت مواقع وتعزيزات للمليشيا في مناطق متفرقة من جبهتي حرض الحدودية وميدي الساحلية بمحافظة حجة (شمال البلاد). كما شن الطيران غارتين في مديرية كشر وغارتين في مديرية بكيل المير.

وفي محافظة صعدة (شمال)، فقد شنت المقاتلات 8 غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات ومنازل حوثية في مديرية باقم، و5 غارات في الظاهر، و3 في رازح، و3 في كتاف، و3 في الصفراء، وغارتين في قحزة، وغارتين في منبه، و7 غارات استهدفت مطار صعدة والجامعة ومعسكر كهلان.

اما في محافظة صنعاء، فقد استهدف طيران التحالف دار الرئاسة جنوب العاصمة بـ3 غارات، كما استهدف مواقع المليشيا في نهم بـ3 اخرى.

وفي محافظة الحديدة فقد شن الطيران 9 غارات جوية استهدفت مواقع متفرقة للمليشيا في مختلف الجبهات والمديريات.

الى محافظة مأرب (شرقا)، حيث استهدفت مقاتلات التحالف مواقع المليشيا في صرواح بـ4 غارات جوية اسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

كما شن الطيران 3 غارات استهدفت تعزيزات حوثية في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف (شمال البلاد).

وفي محافظة البيضاء (وسط)، فقد استهدف الطيران مواقع حوثية في مديرية السوادية بـ3 غارات، كما استهدف تعزيزات حوثية في قانية بغارتين.

الى محافظة تعز وتحديدا في مديريتي موزع والوازعية (غرب المحافظة)، حيث بدأت قوات ”طارق صالح“ المدعومة اماراتيا بخوض معاركها هناك، في سعي للسيطرة على معسكر خالد، فقد كثفت المقاتلات غاراتها لمساندته، كما دخل طيران الاباتشي على الخط.

وبحسب مصادر عسكرية تحدثت لـ”مأرب برس“، فإن طيران التحالف العربي قد شن خلال الساعات الماضية نحو 30 غارة استهدفت مواقع وتعزيزات حوثية في موزع والوازعية، وأسفرت عن عشرات القتلى والجرحى، وتدمير لعدد من الآليات العسكرية.



