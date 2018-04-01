السعودية.. تذاكر أول عرض سينمائي للجمهور تنفد في 10 دقائق

السبت 21 إبريل-نيسان 2018 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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بعد 10 دقائق على طرحها، نفدت تذاكر أول عرض سينمائي للجمهور في السعودية، بحسب قناة “الإخبارية” الرسمية.

ومساء الجمعة، أتيح للجمهور مشاهدة الفيلم الأمريكي “النمر الأسود” (Black Panther)، في أول دار عرض تفتتح بالبلاد، منذ 35 عامًا.

وأفاد الموقع الإلكتروني لشركة AMC الأمريكية، المشغلة للدار، أن حجز تذاكر العرض الأول متاح “للعوائل فقط”، على أن يفتح للأفراد لاحقًا، فيما بلغ سعر التذكرة 75 ريالًا (نحو 20 دولارًا).

وأمس الأول الأربعاء، افتتح وزير الثقافة والإعلام، عواد بن صالح العواد، دار العرض، في مركز الملك عبد الله المالي، بالعاصمة الرياض، بحضور مسؤولين ودبلوماسيين وخبراء عالميين وعرب في مجال صناعة السينما، بينهم “آدم آرون” الرئيس التنفيذي لـ”AMC”، الأكبر من نوعها في العالم.

وشهدت المملكة، في الآونة الأخيرة، سلسلة قرارات بالتخلي عن عدد من القوانين والأعراف الرسمية، التي اعتمدتها البلاد على مدار عقود، أبرزها إقامة دور سينما والسماح للنساء بقيادة السيارات (اعتبارًا من يونيو/حزيران المقبل)، ودخولهن ملاعب كرة القدم.



