اول تعليق حكومي على الأنباء التي تحدثت عن إغتصاب مهاجرين افارقه

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شدد وزير الخارجية في الحكومة اليمنية عبد الملك المخلافي على أن "حكومتنا لن تتسامح مع انتهاك حقوق الإنسان وستقوم بالتحقيق في الانتهاكات المُحتملة في حق المهاجرين الأفارقة في اليمن"، معلنا أن "الحكومة اليمنية ستقوم بالتحقيق في الانتهاكات المحتملة في حق المهاجرين الأفارقة وإنفاذ القانون ومحاسبة من تثبت علاقته بأي انتهاكات، وستقوم بالتواصل مع المنظمات الدولية ذات الصلة لضمان عدم حدوث أي انتهاكات لحقوق الانسان على الأراضي اليمنية".
ولفت في تصريح الى أنه خلال كل لقاءاتي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أو اللقاءات التي تخص اليمن ويكون الأمين العام متحدثا فيها "يبدأ الرجل بالثناء على الشعب اليمني وكرمه وتعامله الإنساني مع اللاجئين الذي لمسه في زياراته لليمن كمفوض سام لشؤون اللاجئين"، مشيرا إلى أن "أي سلوك غير هذا لا يمثل اليمنيين".