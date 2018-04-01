تصريحات مثيرة لنائب قائد الحرس الثوري.. هكذا رد ليبرمان

السبت 21 إبريل-نيسان 2018 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس -عربي 21

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رد وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان على تصريحات لنائب قائد الحرس الثوري الإيراني، العميد حسين سلامي، أطلقها في كلمة له قبل خطبة صلاة الجمعة في جامعة طهران اليوم الجمعة.

وقال سلامي في كلمته التي نقلتها الوكالة الإيرانية: "الأيادي على الزناد والصواريخ جاهزة للإطلاق، ففي أي لحظة يريد العدو فيها القيام بشيء ضدنا سنقوم بإطلاقها". وأضاف: "تعلمنا أسلوب التغلب على الأعداء... ويمكننا استهداف المصالح الحيوية لهم في أي مكان نريد".

وتابع في كلمته قائلا: "ليس لديكم مكان للهرب سوى السقوط في البحر. لا تثقوا بقواعدكم الجوية، فهي في مرمى النيران وستتعطل سريعا، ولا تعقدوا الآمال على أمريكا وبريطانيا. لن يبقى لكم أثر عندما يصلون، لذلك لا تقوموا بحسابات خاطئة".

بدوره رد ليبرمان على تصريحات سلامي، خلال جولة ميدانية للقوات العسكرية بالقرب من الحدود مع غزة، وقال إنه ينصح الإيرانيين بألا يختبروا الجيش الإسرائيلي أو دولة إسرائيل، مشددا على أن إسرائيل جاهزة لأي سيناريو.

وأضاف حسبما نقلت عنه وسائل الإعلام الإسرائيلية: "نحن مستعدون لسيناريو حرب متعدد الحلبات. لا أذكر جاهزية واستعدادا لدى الجيش والشعب الإسرائيلي مثل اليوم".

واعتبر موقع "المصدر" الإسرائيلي أن تصريحات ليبرمان جاءت ردا على تصريحات سلامي المشار إليها من جهة، "وفي أعقاب رسائل تهديد من إيران بأنها سترد على الهجوم في سوريا، المنسوب لإسرائيل، الذي راح ضحيته عسكريون إيرانيون"، والمقصود هو الهجوم على قاعدة "تيفور" العسكرية الاثنين قبل الماضي.

وأضاف ليبرمان، "إننا نسمع هذه التهديدات منذ سنوات طويلة. ولا نأبه بها"، مشيرا إلى أن إسرائيل لا تبحث عن حرب، وإنما تريد الهدوء والأمان، ولكن من يخطط لحرب ضد إسرائيل فهو مستهدف".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال في مؤتمر صحفي احتفالا بمناسبة مرور 70 عاما على إقامة إسرائيل: "جنود الجيش وأذرع الأمن جاهزون لأي تطور. سنواجه كل من يحاول إلحاق الأذى بنا. لا نخشى ثمن المواجهة وسنجبي ثمنا من الساعين لقتلنا. الجيش جاهز للمهمة والشعب وراءه".



