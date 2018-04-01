ممثلة عالمية ترفض جائزة إسرائيلية ب2 مليون دولار تضامنا مع غزة

الجمعة 20 إبريل-نيسان 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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رفضت الممثلة الشهيرة نتالي بورتمان جائزة إسرائيلية بقيمة 2 مليون دولار بسبب ما قالت إنها “الأحداث الأخيرة في إسرائيل”، في إشارة إلى الأوضاع التي تشهدها غزة، وقتل قوات الاحتلال ل37 فلسطينيا في التظاهرات المستمرة منذ أربعة أسابيع للمطالبة بحق العودة لأراضيهم المحتلة.

وقررت الممثلة الأمريكية ـ الإسرائيلية عدم الحضور لإسرائيل لتلقي جائزة تخصص سنويًا لشخصية يهودية معروفة عالميًا، بسبب “الأحداث الأخيرة في إسرائيل”، وفق ما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت”.

وذكرت الصحيفة العبرية أن “مديري أعمال بورتمان أبلغوا القائمين على جائزة المنشأ (Genesis Prize)، أنها منزعجة من الأحداث الأخيرة في إسرائيل بشكل كبير، لذلك فهي غير قادرة على الحضور”.

وقال وكيل أعمال لبورتمان إنها تأثرت بالأحداث الأخيرة في إسرائيل وقطاع غزة ولا تشعر بارتياح لحضور حفل توزيع جوائز “غينيسيس برايز”. فيما أعلن منظمون للحفل أنهم يحترمون قرار بورتمان ويقدرون إنسانيتها.

وأعلن “صندوق جائزة المنشأ” الإسرائيلية إلغاء مراسم الحفل المخصص لبورتمان بعد إعلانها مقاطعته.

وتخصص الجائزة السنوية لشخصية يهودية يعتبرها الصندوق مؤثرة عالميًا، ونموذجا يحتذي به الجيل اليهودي الصاعد.

من جهتها، أشارت صحيفة “هآرتس” العبرية إلى مقابلة صحفية لبورتمان مع مجلة “هوليوود ريبورتر” عام 2015، قالت فيها إنها تعارض (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو بشكل كبير.

وقالت أيضا إنها منزعجة من إعادة انتخابه رئيسا للوزراء، “لأن تصريحاته عنصرية بشكل فظيع بالنسبة إلي”.

ونقلت القناة الإسرائيلية الثانية عن منظمي الجائرة قولهم، إن “بورتمان ممثلة ذات تقدير كبير، وناشطة مجتمعية (…) ونقدر إنسانيتها، ونحترم حقها في رفض سياسات الحكومة الإسرائيلية”.



