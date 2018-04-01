السعودية تستبدل بعض عملتها الورقية

الجمعة 20 إبريل-نيسان 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت مؤسّسة النقد العربي السعودي "ساما" أن هناك خطّة لاستبدال الريال الورقي الواحد بالمعدني، وسحبه تدريجياً بالتعاون مع المصارف السعودية، موضحة أن الريال الورقي يستحوذ على 49% من حجم النقد المتداول.

وقال وليد بن عبد الكريم السيال، مدير إدارة العملة في مؤسّسة النقد العربي السعودي، في مؤتمر صحفي: إنه "لن يتم إيقاف تداول الريال الورقي، لكن سيتم تداوله إلى جانب الريال المعدنيّ؛ إلى أن يتم سحبه تدريجياً من التداول".

ولفت إلى أن "ساما قد وضعت خطّة تستهدف على المدى القريب إحلال الريال المعدني بدلاً من الريال الورقي، بالتعاون مع المصارف العاملة في المملكة، وسوف تقوم المؤسّسة بإطلاق حملة توعوية لإحلال الريال المعدني تساعد في نشر الوعي المعرفي بتداول العملة المعدنية، والفوائد التي سيتم تحقيقها على مستوى اقتصاد الفرد والاقتصاد الكلي".

وأشارت وسائل إعلام سعودية إلى أن المصارف بدأت فعلياً بإجراءات الاستعداد وبشكل متسارع للتطبيق والخاصة بعملية العدّ للعملة المعدنية وفرزها وإيداعها، حيث وصلت نسبة الاستعداد لدى معظم المصارف إلى مرحلة جيدة في الوقت الحالي، وذلك للبدء بالتنفيذ حال الانتهاء تماماً من الإجراءات.

وتمرّ برمجة المصارف لأجهزة الصرافات الآلية للعملة الجديدة بمراحل عدة، والتي قد تستغرق ستة أشهر لبعضها، حيث إن البرمجة للعملة الجديدة ستتولاها شركات عالمية متخصّصة في البرمجة والنواحي الأمنية.

وتضيف مؤسّسة النقد في تصريح سابق: إن "سكّ وتداول الريال المعدني له العديد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد السعودي، فالعمر الافتراضي للعملة المعدنية يقدّر بما بين 20 و25 سنة، مقارنة بالعمر الافتراضي للعملة الورقية الذي يقدّر بما بين 12 و18 شهراً، حسب ظروف تداولها".



