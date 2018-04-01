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حناء قاتلة تفتك بالفتيات وضحاياها بالعشرات

الجمعة 20 إبريل-نيسان 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات
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وجّهت المديرية العامة للرقابة الاقتصادية في وزارة التجارة الجزائرية مراسلة مستعجلة إلى مديريات التجارة تحذّرهم من حنّاء سوداء تُنتج في ليبيا.

وذكرت صحيفة الشروق الجزائرية، الخميس، أن مديرية الرقابة الاقتصادية قالت إن الحنّاء السوداء قتلت 59 شخصاً في ليبيا؛ بسبب احتوائها على مواد كيميائية خطيرة، حسب تحاليل وزارة الصحة الليبية.

وفتحت مديرية التجارة بالجلفة تحقيقاً في قضية الحنّاء، واستنفرت جميع وحداتها لمراقبة الأسواق وتحذير المواطنين من مخاطرها.

ووفقاً للإرسالية، فإن الحناء تتسبّب في التهابات جلدية وتسمّمات تؤدّي إلى الوفاة، إلا أنها تُسوَّق تحت اسم (hennè noir) بدولة ليبيا.

  
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