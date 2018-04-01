تعرف على 11 حقيقة علمية مذهلة حول الجنس والجهاز التناسلي

الجمعة 20 إبريل-نيسان 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص

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الجهاز التناسلي عبارة عن مجموعة من الأعضاء الداخلية والأعضاء التناسلية الخارجية التي تعمل معًا لتوليد حياة جديدة. يتكون الجهاز التناسلي الأنثوي من عدد من الأجزاء المختلفة، وأبرزها المهبل والرحم والمبيض المنتجة للبيض. يتكون الجهاز التناسلي الذكري من القضيب وكيس الصفن والخصيتين، بالإضافة إلى أجهزة داخلية مختلفة، مثل غدة البروستاتا والحويصلات المنوية، التي تنتج معظم السوائل التي تشكل القذف.

إليكم 11 حقائق مذهلة حول الجهاز التناسلي:

يحتوي الجهاز التناسلي على أكبر وأصغر خلايا بشرية

تأتي الخلايا البشرية في مجموعة متنوعة من الأشكال والأحجام، وتقوم بمجموعة واسعة من الوظائف المختلفة. لكن أكبر وأصغر الخلايا في جسم الإنسان هي كلٌ من الأمشاج، أو الخلايا الإنجابية.

ينتج الذكور أصغر خلية بشرية – الحيوان المنوي، الذي لا يزيد عن 5 ميكرومتر × 3 ميكرومتر في الحجم، ولا يشمل “ذيل” الحيوانات المنوية. وبالمقارنة، يبلغ قطر خلية الدم الحمراء حوالي 8 ميكرومتر، أو حوالي عُشر قطر شعرة الإنسان. إن البويضة الأنثوية، أو البيضة، هي أكبر خلية بشرية، يصل قطرها إلى حوالي 120 ميكرومتر.

متوسط حجم القضيب أقل من 6 بوصات

في أمريكا، يقف متوسط القضيب عند 5.6 بوصات (14.2 سنتيمتر)، وفقا لمسح عام 2013 المفصل في مجلة الطب الجنسي. على الرغم من أن 5.6 بوصات قد تكون متوسطة، إلا أن الباحثين ذكروا اختلافًا كبيرًا في حجم القضيب عن المشاركين في الاستطلاع. وكان أصغر حجم للقضيب المنتصب هو 1.6 بوصة (4 سم)، في حين أن أكبر القضيب كان طوله 10.2 بوصة (26 سم).

يمتلك المهبل شيئًا مشتركًا مع الطماطم: فكلتاهما حامضية

الطماطم حمضية تمامًا، مع درجة حموضة تتراوح بين 4.0 و 4.7 (7 تعتبر حيادية)، وفقًا لإدارة الغذاء والدواء. درجة الحموضة في المتوسطات للمهبل 4.5. فلماذا يكون المهبل حمضي جدًا؟

المهبل هو موطن للعديد من الكائنات الحية الدقيقة التي يمكن أن تزدهر فقط في بيئة حمضية، مثل البكتيريا المنتجة للحمض اللبني، اكتوباكيللوس. بدون هذه البكتريا النافعة للحراسة، يمكن أن تنتقل البكتيريا المسببة للأمراض (المسببة للأمراض) وتسيطر على النظام البيئي المهبلي.

لدى الرجال أمشاج أكثر بكثير من النساء

يوجد فرق شاسع بين عدد الأمشاج التي ينتجها الرجال والنساء. عند الولادة، لدى النساء ما بين مليون إلى 2 مليون بيضة، لكن تبقى حوالي 300000 بيضة فقط عند الوصول لسن البلوغ، وفقاً ل WebMD.

وسيتم إباضة فقط 300 إلى 400 من هذه البيوض قبل انقطاع الطمث. كل رجل، من ناحية أخرى، ينتج أكثر من 500 مليار خلية من الحيوانات المنوية في حياته. أثناء القذف، يمكن للرجل السليم أن يحرر نحو 1.2 مليون خلية من الحيوانات المنوية – وهذا أكثر من عدد الأمشاج التي تطلقها المرأة طوال حياتها.

استخدم المصريون القدماء وسائل منع الحمل منذ آلاف السنين

قد تعتقد أن منع الحمل هو اختراع جديد، لكن ربما بدأت عملية تحديد النسل في بدايتها قبل 4000 عام تقريبًا، وفقًا لمقالة نشرت عام 2011 في مجلة تنظيم الأسرة والرعاية الصحية الإنجابية.

أول سجل مكتوب من وسائل منع الحمل يأتي من بردية كاهون للأمراض النسائية، والتي يعود تاريخها إلى عام 1825 قبل الميلاد. تتضمن الطريقة لتحديد النسل المذكورة في الوثيقة من الطبيب تطبيق العسل داخل المهبل بينما توضع المرأة على سرير من كربونات الصوديوم. هناك تقنية أخرى لمنع الحمل تتضمن روث التمساح، والذي ربما تم تعبئته حول عنق الرحم أو حرقه كبخار (النص غير واضح على الاستخدام الدقيق لذلك).

وصفت الأجزاء التناسلية للذكور والإناث ذات مرة باستخدام مصطلحات “الجنس الواحد”

حتى أواخر القرن السابع عشر وأوائل القرن الثامن عشر، احتفظ الأطباء بنموذج التفكير الإنجابي “المثلي الجنس”، والذي كان مدعومًا من قبل الطبيب اليوناني جالينوس من بيرغامون. قبل ألفين من السنين.

على الرغم من أن الناس لاحظوا الاختلافات الجسدية الواضحة بين الجنسين، فقد نظروا إلى الأعضاء التناسلية للذكور والإناث على أنها نظائر متشابهة لبعضها البعض. في وجهة نظر جالين، على سبيل المثال، تعكس الأجزاء التناسلية للمرأة أجزاء الإنجاب للرجال: المهبل هو القضيب الأنثوي المقلوب، والشفة هي القلفة، والرحم هو كيس الصفن، والمبيضين هم الخصيتين. في الواقع، لم تظهر مصطلحات لوصف الأعضاء التناسلية الأنثوية، بما في ذلك المهبل والرحم والمبايض، حتى القرن السابع عشر على الأقل. (قبل ذلك الوقت، استخدمت مصطلحات الذكر لوصف كل من الأجزاء الذكور والإناث).

يعد العقم أكثر شيوعًا مما تظن

في الطب، يعتبر الزوجان مصابين بالعقم إذا تعذر عليهما الحمل بعد عام من ممارسة الجنس غير الآمن. في الولايات المتحدة، حوالي 1 من كل 6 أزواج من البالغين يعانون من العقم، وفقا لدراسة أجريت عام 2013 في مجلة Fertility and Sterility.

لم تبحث الدراسة ما إذا كان عقم الزوجين أكثر ترجيحاً إلى مشاكل الخصوبة في الرجل أو المرأة. لكن العقم ليس في ارتفاع. في الواقع، تظهر الأبحاث أن معدلات العقم بين النساء قد انخفضت خلال العقود الثلاثة الماضية.

لدى بعض الحيوانات أنظمة إنجابية غريبة جداً

إن أنظمة الجسم الداخلية للحيوانات غالباً ما تكون شبيهةً بأنظمتنا، لكن هناك اختلاف ملحوظ في الأنظمة التناسلية في المملكة الحيوانية.

على سبيل المثال، لدى حيوان الكنغر الإناث ثلاثة مهابل. يتم استخدام المهبلين الجانبيين لقبول الحيوانات المنوية أثناء التزاوج، ويستخدم المهبل المركزي للولادة. الكناغر الذكور لديهم القضيب ذو الشقين لتخصيب المهبلين الجانبيين. معظم الطيور من الناحية الأخرى، لا تملك قضيب أو مهبل. كلا الجنسين يمتلكان ما يطلق عليه cloaca – إنها فتحة واحدة تستخدم في الإخراج والتكاثر.

بعض الناس يولدون مع رحمين إثنين

أثناء نمو الجنين الطبيعي، يبدأ الرحم كأنبوبين صغيرين، ثم ينضمان لخلق عضو واحد مجوف (الرحم). لكن في بعض الأحيان لا تندمج الأنابيب تمامًا، بل تتطور إلى بنائين منفصلين، وفقًا لما ذكرته مايو كلينيك.

يطلق على هذه الحالة اسم الرحم ديليفيس أو الرحم المزدوج، ويقال أنها تصيب حوالي 1 من كل 2000 امرأة في جميع أنحاء العالم. من اللافت للنظر أن كلا الرحمين يمكنهما العمل بشكلٍ طبيعي. في عام 2011، أنجبت امرأة تبلغ من العمر 24 عامًا تدعى أندريا باربوسا توأمان، كل منهما تطور في رحمه الخاص.

كان الإخصاء للغناء شائعًا في السابق

ليست الخصية مهمة للتكاثر فقط؛ كما أنها حيوية للتطور الطبيعي أثناء سن البلوغ لأنها تنتج هرمونات جنسية مختلفة. على وجه الخصوص، تنتج الخصيتين التستوستيرون، المسؤولة عن تطوير الخصائص الجنسية الثانوية، بما في ذلك تعميق الصوت(منخفض الحدة) ونمو شعر الوجه والجسم.

في القرنين السابع عشر والثامن عشر في إيطاليا، تمت تخصية الألوف من الأولاد الذين كانوا في مقتبل البلوغ، وفقاً لبي بي سي. وضع الآباء الفقراء أطفالهم على السكين على أمل أن يرتفعوا إلى صفوف النجوم – نجوم الأوبرا والجوقات في الكنائس والقصور الملكية، الذين كانوا يُقدّرون بأصواتهم القوية ذات النبرة المميزة.

قد يفوز الرجال ذوو الحدة العالية في سباق الحيوانات المنوية

غالباً ما يُنظر إلى الرجال ذوي الأصوات المنخفضة الحدة أنهم أكثر “رجولية”، لكن الأبحاث تظهر أن هؤلاء الرجال ليس لديهم بالضرورة أفضل الحيوانات المنوية.

في عام 2012، نظر العلماء في كيفية ارتباط درجة صوت الرجل بنوعية السائل المنوي لديه وتصورات النساء عن رجولته. وبالرغم من أن النساء وجدن الأصوات المنخفضة الحدة أكثر عمقاً وذكاءً وجاذبية، فإن هؤلاء الرجال منخفضي الحدة لديهم تركيزات منخفضة من الحيوانات المنوية في القذف مقارنة بالمنافسين ذوي الحدة العالية.



