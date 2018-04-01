فرنسا تحرم مسلمة من الجنسية لرفضها مصافحة مسؤولين

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حرمت السلطات الفرنسية، جزائرية مسلمة من الحصول على الجنسية، لرفضها مصافحة مسؤولين خلال مراسم منحها جواز سفر فرنسي.
وذكر موقع قناة “فرانس 24″ المحلي، يوم الجمعة، أن أعلى محكمة إدارية في فرنسا أيدت قرارا يقضي بحرمان جزائرية مسلمة من جواز السفر الفرنسي بعدما رفضت مصافحة مسؤولين خلال مراسم حصولها على الجنسية.
وأصرت المرأة على أن “معتقداتها الدينية” تمنعها من مصافحة مسؤول رفيع ترأس مراسم منحها الجنسية في منطقة إيزير جنوب شرقي البلاد في حزيران/ يونيو 2016، كما رفضت المرأة كذلك مصافحة مسؤول محلي آخر.
ورأت الحكومة أن تصرفها يظهر بأنها “غير مندمجة في المجتمع الفرنسي” ما يعتبر سببا بإمكانها الاحتكام إليه بموجب القانون المدني لرفض حصول شخص متزوج من مواطن فرنسي على الجنسية، بحسب المصدر نفسه.
وقدمت الجزائرية المتزوجة من فرنسي منذ العام 2010 طعنا ضد القرار الذي صدر في نيسان/أبريل 2017 معتبرة أنه يتضمن “استغلالا للسلطة”.
لكن مجلس الدولة، وهو آخر محكمة استئناف في قضايا من هذا النوع، قضى بأن “الحكومة طبقت القانون بشكل مناسب”.