الفريق علي محسن الأحمر : هكذا تمت تصفية علي عبدالله صالح

الجمعة 20 إبريل-نيسان 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - خاص

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كشف الفريق علي محسن نائب رئيس الجمهورية في أول حوار صحفي مع صحيفة مصرية عن الطريقة التي تم بها تصفية الرئيس السابق حيث قال " لقد أستشهد على عبدالله صالح نتيجة خيانة وتآمر الحوثيين.

وحول المستقبل السياسي لنجل صالح العميد أحمد علي قال محسن " لا يوجد ما يمنع أى مواطن يمنى من ممارسة دور مستقبلى طالما سلك الطُرق السليمة لذلك.

وحول مصير كل من وزير الدفاع الصبيحى قال الأحمر " لا توجد معلومات مفصلة عنه هو واللواء ناصر منصور هادى، واللواء فيصل رجب، والسياسى محمد قحطان، واستمرار احتجاز جماعة الحوثى لهؤلاء يعد خرقاً وتحدياً واضحاً للقرار الدولى بهذا الخصوص، كما أن إخفاءهم قسرياً والتكتم على مصيرهم وعدم معرفة أوضاعهم تعد جريمة إضافية وانتهاكا لمبادئ وأعراف اليمنيين ولقوانين حقوق الإنسان، وهى جريمة دأب الحوثيون أيضاً على ممارستها بحق الآلاف من السياسيين والقادة والصحفيين والنشطاء والكتاب الذين اختفطوهم وأخفوهم خلال فترة الانقلاب.

وحول موقف اليمن حاليا من قطر قال نائب الرئيس " اليمن أعلن موقفه من البداية، وأصدر بياناً يؤيد موقف دول تحالف دعم الشرعية.

وإزاء تعنت الحوثيين المستمر وضعت صحيفة اليوم السابع سؤالا عن أمكانية وجود حل سياسي فأجاب الأحمر " تقتضى المسؤولية الوطنية تجاه شعبنا العمل على إنهاء أزمته وحماية الجمهورية وصون أهدافهما ومبادئها، ونحن فى الشرعية نتعامل وفق المعطيات، ونسعى بشتى الوسائل إلى إحلال السلام الدائم الذى يرتضيه كل أبناء اليمن وفق المرجعيات الثلاث، وأؤكد بأن الحرب فرضت علينا من قبل الانقلابيين، ونحن نخوض حرباً دفاعية لاستعادة حق مشروع وهو الشرعية واستعادة مؤسسات الدولة، الجيش الوطنى لن يترك أرض المعركة لاستعادة حقه وحق الشعب اليمنى إلا برجوع الحوثيين لطاولة المفاوضات.

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