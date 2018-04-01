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تعرف على تفاصيل أعظم رويال رامبل المنتظر في السعودية

الجمعة 20 إبريل-نيسان 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- (CNN)
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تستعد مدينة جدة السعودية لاستضافة عروض "أعظم رويال رامبل"، الذي تنظمه رابطة المصارعة العالمية الترفيهية WWE، في حدث سيكون الأول من نوعه في الشرق الأوسط، فما هي أبرز تفاصيل هذا الحدث المميز؟

سيكون النزال الأول على بطولة RAW لـ"تاغ تيم"، بين فريق المصارع الشهير مات هاردي ومعه براي وايت، وفريق المصارع الإيرلندي شيموس ومعه سيزارو، كما سيقام نزال على بطولة الولايات المتحدة بين جيف هاردي وجندر ماهال.

سيكون عشاق نجم المصارعة الأمريكي، جون سينا، على موعد مع نزال من العيار الثقيل، إذ سيواجه سينا نظيره المخضرم TRIPLE H، ليعيد الثنائي إلى الأذهان أجمل اللقاءات التي جمعتهما عبر التاريخ.

أما The Undertaker فسيواجه بدوره المصارع البلغاري روسيف، في نزال التابوت الشهير، كما سيتنافس رومان رينز وبروك ليسنر، في نزال القفص الحديدي على لقب The Universal، بالإضافة إلى نزال السلالم والذي سيجمع أربعة مصارعين على بطولة Intercontinental، ونزال على بطولة "سماكداون" لـ"التاغ تيم" ونزالين على بطولة WWE والوزن المتوسط، كما سيقام نزال الـ50 رجل "رويال رامبل"، وهو النزال الذي ينتظره الكثير من متابعي المصارعة حول العالم.

أين ومتى؟

ستقام البطولة في ملعب الملك عبد الله بن عبد العزيز، وهو ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة، يوم 27 إبريل/نيسان المقبل.

يذكر أن رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، تركي آل الشيخ، كان قد وقع اتفاقية مع WWE لإقامة عروضها في السعودية لمدة عشر سنوات، وذلك في 28 فبراير/شباط الماضي.

 
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