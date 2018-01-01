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كيم يستعد لقمته مع ترمب بمنح زوجته لقب «السيدة الأولى»!

الجمعة 20 إبريل-نيسان 2018 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- متابعات
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منح الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون زوجته الشابة الأنيقة ري سول جو لقب «سيدة أولى»، في ما يرى المحللون أنه تقدم كبير في وضعها الرسمي، قبل قمتين مرتقبتين مع كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
وترافق ري سول جو على الدوام زوجها في المناسبات الرسمية، لكن أول ظهور علني لها بمفردها كان نهاية الأسبوع الماضي خلال عرض لفرقة صينية لرقص الباليه. وأشارت وسائل الإعلام الرسمية إلى تلك المناسبة واصفة زوجة الزعيم الكوري الشمالي بأنها «السيدة الأولى المحترمة» لتستخدم بذلك هذا التعبير للمرة الأولى منذ أكثر من 40 عاماً.
وأعلنت النبأ المذيعة الكورية الشمالية الشهيرة ري شون هي التي عادة ما تذيع الإعلانات المهمة الصادرة عن الدولة.


 

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