تعرف على أقوى اقتصاديات العالم لعام 2017م وترتيبها

الخميس 19 إبريل-نيسان 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - خاص

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قالت مؤسسة الإحصاء التركية إن الاقتصاد التركي سجل نموا بنسبة 7.4% العام الماضي، ليتصدر بذلك دول مجموعة العشرين، في سرعة النمو، وبالتالي يكون النمو الأسرع في العالم.

جاء ذلك في تقرير أصدرته المؤسسة، اليوم الخميس، حول معطيات نمو الاقتصاد التركي عام 2017.

ووفق التقرير، فقد وصل الناتج المحلي الإجمالي عام 2017 إلى 3 تريليون و104 مليار و907 مليون ليرة تركية (776 مليار دولار أمريكي).

وبذلك يكون الناتج المحلي الإجمالي قد حقق زيادة بنسبة 19% خلال 2017 مقارنة بالعام 2016.

وأشار التقرير إلى الناتج المحلي الإجمالي للفرد بلغ 38 ألفا و660 ليرة تركية خلال 2017 (9660 دولار)، بعد أن كان في العام 2016، فقط 32 ألف و676 ليرة تركية (8170 دولار).

وحسب التقرير، فقد تجاوزت سرعة نمو الاقتصاد التركي، سرعة نمو الاقتصاد الصيني، أحد أكبر اقتصاديات العالم، الذي سجل نموا خلال 2017 بنسبة 6.8%.

كما تجاوزت سرعة نمو الاقتصاد التركي، سرعة نمو الاقتصاد الهندي الذي سجل نموا بنسبة 6.4%.، في حين سجلت سرعة نمو الاقتصاد الأمريكي العام الماضي 2.3%.



