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العشق الأسود يجتاح المنازل في الأرجنتين

الخميس 19 إبريل-نيسان 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - وكالات
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حطم مسلسل "العشق الأسود" التركي رقما قياسيا في عدد المتابعين بالأرجنتين، بعد عرض أول حلقة له في 14 فبراير/ شباط الماضي.

وحل المسلسل الذي يلعب فيه دور البطولة الممثل التركي "إنغين آق يورك"، و"طوبى بويوك أوستون" المعروفة بالعالم العربي باسم "لميس"، في المرتبة الأولى بقائمة 100 برنامج الأكثر مشاهدة في الأرجنتين.

وتعرض قناة "تيليفيه" الأرجنتينية المسلسل التركي، لمتابعيها مدبلجا إلى اللغة الإسبانية.

ومسلسل "العشق الأسود" عرض للمرة الأولى في تركيا عام 2014، فسرعان ما تم بيعه لأكثر من 107 بلدان، في 2016.

يشار إلى أن المسلسل، لقي اهتماما كبيرا من المشاهدين في العالم العربي أيضا، كما أنه حطم أرقاما قياسية في عدد المتابعات له العام الماضي في تشيلي لدى عرضه على شاشة "ميغا تي في".

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