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تدشين شبكة صحفيي البيانات (من أجل صحافة يمنية حديثة مدعمة بالبيانات)

الخميس 19 إبريل-نيسان 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-تغطيات
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اطلق مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي، شبكة صحفيي البيانات في اليمن تحت شعار " من اجل صحافه يمنية حديثه مدعمه بالبيانات ".

 وتهدف الشبكة الى تعزيز حضور صحافه البيانات في العمل الصحفي من خلال التأهيل ونشر أساليب وادوات صحافه البيانات الحديثة سهلة الاستخدام من قبل الصحفيين والعاملين في وسائل الاعلام في اليمن .

وقال مصطفى نصر ، رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي ، ان اطلاق هذه الشبكة يأتي في ظل حاجه الصحافة اليمنية الملحة لتبني الصحافة الحديثة القائمة على البيانات لا سيما في ظل استخدام الصحافة الحالية الأساليب القديمة السردية المطولة والغير مشوقه .

وأضاف نصر ان هدف صحافة البيانات هو تقديم المعلومات والتحليلات المختلفة للجمهور بطرق قصيرة ومشوقه، مشيرا الى ان هذا النوع من الصحافة يعزز من تأثير الصحافة ومهنيتها ويفتح امام الصحفيين أفق واسع لاستخدام البيانات التكنولوجيا في العمل الاعلامي.

وتقدم الشبكة عبر صفحتها على الفيسبوك كافه المعلومات المتعلقة بصحافة البيانات بالإضافة الى نشر الاخبار من وسائل الإعلامية اليمنية والتي تعتمد على البيانات في تقديم المعلومات للجمهور .

ويعد مركز الدراسات والإعلام الاقتصادية احد منظمات المجتمع المدني الفاعلة في اليمن ، ويعمل من أجل التأهيل والتوعية بالقضايا الاقتصادية والتنموية وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد ومشاركة المواطنين في صنع القرار ، وإيجاد إعلام حر ومهني ، وتمكين الشباب والنساء اقتصاديا.

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