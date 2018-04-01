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زلزال بقوة 5.9 يضرب ايران وسكان دول خليجية شعروا به .. ما مصير مفاعل بوشهر النووي؟

الخميس 19 إبريل-نيسان 2018 الساعة 01 مساءً / مأرب برس-وكالات
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ضرب زلزال قوته 5.9 درجات على مقياس ريختر منطقة "كاكي" في إقليم بوشهر جنوبي إيران حيث توجد محطة للطاقة النووية، ولم ترد حتى الآن أنباء عن سقوط قتلى أو مصابين.

وذكرت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء أن سكان البحرين ودول خليجية أخرى شعروا بالزلزال، وأضافت أن الزلزال وقع على عمق 18 كيلومترا.

ونقلت وكالة "فارس" عن المتحدث باسم منظمة الإنقاذ والإغاثة الإيرانية مصطفى مرتضوي أن الزلزال وقع عند الساعة الحادية عشر صباحا بالتوقيت المحلي، وعلى مسافة ثلاثة كيلومترات من مدينة "كاكي" بمحافظة بوشهر، مضيفا أنه تم إرسال أربع فرق إغاثة إلى المنطقة.

وأوضح مصارد اعلامية أن منطقة كاكي التي ضربها الزلزال خالية من المباني السكانية باستثناء المباني الحكومية التي تتوفر فيها تجهيزات مقاومة الزلزال.

وأشار إلى أن المنطقة التي ضربها الزلزال تعتبر منطقة حساسة كونها تحوي على المفاعل النووي، لكن مصادر الحكومة أشارت إلى أن المحطة النووية لم تتأثر بالزلزال وأن الأمور تسير بشكل اعتيادي.

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