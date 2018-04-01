بعد هجومه على حماس.. مغردون للعفاسي: بعت دينك بثمن بخس

الخميس 19 إبريل-نيسان 2018 الساعة 01 مساءً / مأرب برس - وكالات

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حالة من الجدل تسبب بها المنشد الكويتي، مشاري راشد العفاسي؛ بعد انتقاده حركة المقاومة الفلسطينية حماس التي أدانت الضربة العسكرية التي وجهتها أميركا وبريطانيا وفرنسا لمواقع تابعة للنظام السوري، السبت الماضي.

مشاري وصف حركة حماس بـ«الإخونجية الخائنين»، وذلك عبر تغريدة له على حسابه الرسمي على موقع التدوين المصغر «تويتر»:

الحمدلله الذي كشف الإخونجية الخائنين ، فحالهم لا يخفى الا على غافل ساذج محسن للظن في كل حال ، يعرف الخير فقط ولا يعرف الشر ، أما نحن فنسأل الله أن يهلك الظالمين بالظالمين ويخرجنا من بينهم أمة واحدة بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ متمسكين

وكانت حركة المقاومة حماس قد أدانت الهجوم الذي شنته كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على مواقع تابعة للنظام السوري، معتبرة إياه عدوانا سافرا على الأمة يهدف إلى استباحة أراضيها وتدمير مقدراتها حفاظًا على وجود الكيان الصهيوني وتمرير مخططاته.

وقد أثارت تغريدة العفاسي غضب الكثيرين من رواد موقع «تويتر»؛ حيث وجه المغردون النقد للمنشد الكويتي وطالبوه بالابتعاد عن السياسة. وفيما يلي نرصد أبرز التعليقات على الموضوع:

أليست حماس من اتهمتها #السعوديه والإمارات بالإرهاب .. لانها تقاوم الاحتلال الصهيوني الذي أصبح الآن حليفا لولي نعمتك شيطان العرب محمد بن زايد .. روح أحلق لحيتك ولاتتستر بغطاء الدين والقرآن .. انت من أيدت قتل اهل رابعه .. بل وبررت السيسي قتلهم .. حسبنا الله ونعم الوكيل

سبحان الله يامشاري كلامك بالضبط نفس كلام اليهود ونفس التصريحات دام اليهود ينتقدون حماس يعني حماس على حق وانت ننتظر فيك عقاب الله ماتخجل من نفسك شيخ مسلم كلامه متطابق مع اليهود

وليش ما تنتقدوا ابن سلمان لما يقول الاسد باق بسوريا وانتو من تلت سنين قلتوا ان صواريخ الحوثى انتهت وكل يوم يبعتلكم صاروخين

بس احنا مش بندافع عنكم لانو مستنيين لما تمتلكوا القنبله النوويه وتخلصوا على الحوثى لكي يكون انتصار سعودى خالص

حسافة على واحد حافظ القرآن مثلك ويمر على مثل هذه الآية "قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ" ويوقف مع الظلمة ضد إخوانه المسلمين اللي خذلهم العالم كله .. حسبي الله عليك

— عبدالله الملا #قطر (@q6r) April 14, 2018

ممكن نلوم حماس أو ننتقدهم ولكن لا نستغل المواقف للتهجم على من يعمل لصالح هذه الأمة من الإخوان المسلمين كلهم



