مسلسل محمد الفاتح العملاق القادم ... شاهد

الخميس 19 إبريل-نيسان 2018 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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فجأة ودون سابق إنذار، انتهى عرض مسلسل “محمد العالم الفاتح – Mehmed Bir Cihan Fatihi”، بعدما سجّل نسب مشاهدة شديدة الانخفاض منذ إطلاقه في 20 مارس/آذار 2018.

طاقم المسلسل أعلن توقفه بعد الحلقة السادسة، بعدما كان قد أعلن مسبقاً بأن الحلقة الخامسة، التي بُثت مساء الثلاثاء 17 أبريل/نيسان 2018، هي التي ستحدد مصيره. وجاءت الصدمة بعدما احتل المرتبة الخامسة بين المسلسلات التي تبث الثلاثاء، وكانت نسبة مشاهدة الحلقة الخامسة أقل من الحلقات السابقة، حيث سجل انخفاضاً متتالياً على مدار أسابيع العرض.

وحصل “محمد العالم الفاتح – Mehmed Bir Cihan Fatihi” في الحلقة الخامسة على الترتيب الخامس في نسب المشاهدة، فيما حاز “امرأة” على أعلى نسب مشاهدة، يليه “قطاع الطرق”، ثم “جرائم صغيرة” في المركز الثالث.

واستغرق “محمد العالم الفاتح – Mehmed Bir Cihan Fatihi” سنوات من العمل ليخرج بشكل مناسب يليق بالشخصية والحقبة التاريخية التي يمثلها، كما صرفت فيه الملايين للممثلين والتدريبات والديكورات والإكسسوارات وطاقم الإنتاج الكبير، إلى جانب الضجَّة الإعلامية والترويج الكبير على مستوى تركيا منذ بداية التجهيز له.

وبعد انتظار طويل وتأجيل مستمر، ظهر “محمد العالم الفاتح – Mehmed Bir Cihan Fatihi” على شاشة Kanal-D، وكانت أولى حلقاته يوم الثلاثاء 20 مارس/آذار 2018، حيث بُث بالتزامن مع مسلسلات قوية تُعرض على قنوات أخرى في تركيا، ولذلك كانت المنافسة صعبة.

وبعد غياب طويل عن الشاشة، عاد الممثل كنان أميرزالي أوغلو المعروف بشخصية “إيزيل”، من جديد لتمثيل دور محمد الفاتح، الذي تقاضى عليه أجراً هو الأعلى بين أجور الممثلين، مقابل الحلقة الواحدة في تركيا.

وكانت قد صُورت الحلقة الأولى في منتصف العام 2017، وكلفت مليوني ليرة تركية. ولكن بسبب رداءة الإنتاج وعدم إخراجها بالشكل المطلوب، تم إلغاؤها وأرشفتها. وتم استبدال المخرج آلتن دونماز، وحلَّ محله المخرج جودت ميرجان، الذي أوقف التصوير لمدة 3 أسابيع، أعاد فيها ترتيب ودراسة المسلسل قبل أن يعاود التصوير، حتى أخرجه بالصورة التي وصلت للمشاهدين.

ويعتبر “محمد العالم الفاتح – Mehmed Bir Cihan Fatihi” أول مسلسل يتم إيقافه للممثل كينان أميرزالي أوغلو، الذي أدى دور السلطان بعد نجاحه في خمس مسلسلات متتالية سابقة، ولكنه ثاني مسلسل يتوقف عن العرض يحكي الحقبة التاريخية لعهد السلطان محمد الفاتح، بعد توقف مسلسل “الفاتح” من بطولة محمد عاكف الكورت في العام 2013.



