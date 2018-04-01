نيمار يعلن انه لن يعود الى الملاعب قبل 17 مايو

الخميس 19 إبريل-نيسان 2018 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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قال نجم باريس سان جرمان الفرنسي الدولي البرازيلي نيمار "انه سيخضع لفحص جديد في 17 مايو المقبل لتقييم إعادة تأهيله بعد العملية الجراحية التي خضع لها في قدمه اليمنى في مارس الماضي".

واضاف نيمار: "الفحص الاخير سيكون في 17 مايو وقتها سأرى بشكل أفضل متى سأعلن أنني مستعد للعب"، فيما يبدو وكأنه يستبعد ضمنا العودة الى صفوف النادي الباريسي قبل نهاية الموسم".

وسيخوض باريس سان جرمان مباراته الاخيرة هذا الموسم في 19 مايو في كاين.



