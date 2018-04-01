محافظ ابين يناقش الإستعدادات لتدشين نشاط جامعة ابين 

الأربعاء 18 إبريل-نيسان 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-متابعات

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ترأس محافظ محافظة ابين اللواء الركن ابو بكر حسين سالم اليوم الأربعاء ، إجتماعا موسعا، لمناقشة جهود استكمال البنية التحية والمباني الخاصة بجامعة أبين والكليات التي ستدشن بها الجامعة نشاطها في الاول من سبتمبر 2018

وخلال الإجتماع الذي ضم أمين عام المجلس المحلي، مهدي الحامد ورئيس جامعة ابين الدكتور محمود الميسري، أكد المحافظ أن تدشين نشاط جامعة ابين يمثل اهمية كبيرة لقيادة السلطة المحلية وابناء المحافظة وخطوة مهمة على طريق تخفيف معاناة أبناء المحافظة الذين ينتقلون إلى المحافظات المجاورة للدراسة الاكاديمية .

بدوره أوضح رئيس جامعة ابين، أنه تم تجهيز كليتين هما كلية الشريعة والقانون والحاسب الالي بالاضافة الى كلية التربية وفقا لوكالة الأنباء "سبأ"



