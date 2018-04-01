اللواء العرادة يوجه بتخصيص مدرسة للطلاب الموهوبين بمأرب

الأربعاء 18 إبريل-نيسان 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-متابعات

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وجه محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة ،مكتب التربية والتعليم في المحافظة ،تخصيص مدرسة للموهوبين والمتفوقين يكون مقرها في مركز المحافظة وفق رؤية علمية مدروسة لرعايتهم وتنمية مواهبهم وتفوقهم.

واكد محافظ مأرب في الحفل الذي نظمه مكتب التربية بالمحافظة تحت شعار (بالعلم نبني الأوطان ونرتقي بالشعوب) بمناسبة اليوم العالمي للمعلم،ان قطاع التعليم من اولويات اهتمامات ملفات التنمية لدى قيادة السلطة المحلية و تعتبر المعلم حجر الزاوية في العملية التعليمية والتربوية ،وصناع الأجيال وبناة الحاضر والمستقبل.

وكرم مكتب التربية 54 معلما ومعلمة من المبرزين والمتميزين من الادارات المدرسية والتعليمية وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمعلم الذي يحتفل به العالم عرفاناً بدورهم الهام في تأدية رسالة بناء الاجيال بالعلم والمعرفة والأخلاق والقيم الفاضلة.



