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5 نازحين من حجة يموتون حرقا بمأرب

الأربعاء 18 إبريل-نيسان 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ خاص
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توفي، اليوم الأربعاء، خمسة مواطنين نازحين من أسرة واحدة بمدينة مأرب (شمال شرق اليمن).

وقال مصدر محلي لـ”مأرب برس“، ان ”5 مواطنين نازحين من محافظة حجة لقو حتفهم إثر حريق التهم خيمتهم بمأرب“.

وأشار المصدر الى ان المواطنين الخمسة من أسرة واحدة، مؤكدا ان الحريق ناتج عن ماس كهربائي.

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