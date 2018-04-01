زيدان يُصر على وقف تنفيذ مشروع رئيس الريال

الأربعاء 18 إبريل-نيسان 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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بالرغم من أن أغلب التقارير الصحافية الإسبانية، تُراهن على رحيل أكثر من لاعب كبير من ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، إلا أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، أصر على أن أبرز الأسماء التي تتكهن الصحافة حول مستقبلها، لن تُغادر “سانتياغو بيرنابيو” في الوقت الراهن.

ويعرف زيزو أكثر من أي شخص آخر، أن أقرب المنابر الإعلامية المحسوبة على الميرينغي، تضع الثنائي كريم بنزيمة وغاريث بيل، على قائمة المُرشحين للخروج من النادي في الميركاتو الصيفي، لتراجع مستواهم في الآونة الأخيرة، فالأول يُعاني من عمق تهديفي غير مسبوق بالنسبة له، والثاني لم يَعد من المُفضلين لحاكم البيرنابيو.

وفي الوقت الذي تضاعفت فيه أنباء اقتران مستقبل بنزيمة وبيل بعمالقة البريميرليغ، برغبة شخصية من رئيس النادي فلورنتينو بيريز، جاء الرد من زيدان، الذي نفى بشكل غير مباشر، صحة ما تتناوله وسائل الإعلام عن استعداد النادي الملكي لعمل “ثورة تصحيح”، لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح بعد الموسم المحلي المُخيب للآمال.

وفي رده على سؤال حول مستقبل بنزيمة وبيل بالذات، قال زيدان في حديثه مع الصحافيين قبل مواجهة بلباو مساء الأربعاء ” أرى مستقبل كريم بنزيما وغاريث بيل في خطر الموسم المقبل، هما يتدربان بصورة جيدة وسعداء في ريال مدريد، صحيح بنزيمة يُعاني من مشكلة ذهنية أمام المرمى، لكنها ستنتهي قريبًا بمواصلة العمل الجاد، وهذا الأمر لا يُثير قلقنا. بطبيعة الحال هو ليس سعيدًا بإهدار الفرص، ويفهم أنه مُطالب بالتسجيل”.

وفسرت صحيفة “الماركا” هذه التصريحات، على إنها مخالفة واضحة وصريح لمشروع الرئيس، الذي ينوي الاستثمار في هذا الثنائي بالذات، لتمويل الصفقات الجديدة التي يحتاجها الفريق، ليعود للمنافسة على كل البطولات، كما كان وضعه في الموسم الماضي، قبل أن يُفرط في لاعبين مثل ألفارو موراتا، خاميس رودريغيز، دانيلو وبيبي، دون ضم بدلاء على نفس المستوى.



