طهران تتخذ مناورة جديده ضد الدولار الأمريكي

الأربعاء 18 إبريل-نيسان 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أوعز مجلس الوزراء الإيراني، لجميع الوزارات والمنظمات والشركات الحكومية، لاعتماد عملة اليورو في إعداد التقارير ونشر الإحصائيات والمعلومات المالية.

وأكدت وكالة "فارس" للأنباء الإيرانية، أن القرار جاء في جلسة مجلس الوزراء الإيراني الاعتيادية، برئاسة الرئيس حسن روحاني، اليوم الأربعاء.

كما كلف مجلس الوزراء، البنك المركزي بإدارة وإعلان سعر الريال مقابل اليورو بشكل متواصل.

ويأتي القرار الإيراني باعتماد اليورو بدلا من الدولار في التقارير والمعطيات المالية الرسمية؛ تعبيرا عن تدهور في العلاقات بين طهران وواشنطن.

ومنذ دخول الرئيس ترمب البيت الأبيض برزت اتجاهات أمريكية خليجية لتحجيم الدور الإيراني في المنطقة إلى أبعد حدود، عبر تشديد العقوبات الاقتصادية والسياسية على إيران.

كما يأتي القرار في ظل مخاوف من اندلاع مواجهة غير مباشرة بين إيران و"إسرائيل" والولايات المتحدة في سوريا.



