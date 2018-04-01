منظمة البلسم  تنجز 42 عملية جراحية للقلب في المكلا

الأربعاء 18 إبريل-نيسان 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- متابعات

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أنجزت منظمة البلسم الدولية 42 عملية جراحية للقلب في المكلا اليمنية، وكان الفريق الطبي للمنظمة وصل إلى المدينة بمحافظة حضرموت يوم الأحد الماضي، حيث كان في استقبالهم محافظ حضرموت اللواء فرج سالمين البحسني، وعدد من المسؤولين في قوات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن

وباشر الفريق الطبي منذ وصوله لمدينة المكلا حتى مساء أمس (الثلاثاء) بمعاينة الحالات المرضية التي قدِمت من كافة المحافظات اليمنية وأجرى خمس عمليات قلب مفتوح لمرضى يمنيين، كما أجرى الفريق 42 عملية منها 37 عملية قسطرة تداخلية وتركيب دعامات لرجال ونساء يمنيين قدموا من مدن تريم، سيئون، دوعن، المكلا، قصيعر، وغيل باوزير، المهرة، وشبوة.

ويستهدف الفريق الطبي لمنظمة البلسم الدولية علاج (300) حالة من اليمنيين منها، حوالي (10) عمليات قلب مفتوح وما يقارب من (100) عملية قسطرة علاجية تداخلية لمختلف الأعمار. بالإضافة إلى معاينة وعلاج المراجعين في العيادات الخارجية في قسم الأشعة الصوتية للقلب، وذلك بمركز نبض الحياة التابع لمؤسسة أمراض القلب الخيرية في مدينة المكلا وتدريب الأطباء المحليين على مثل هذه العمليات.

وكانت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية أصدرت تصريحاً لمنظمة «البلسم» الدولية بالدخول إلى اليمن لعلاج مرضى القلب وإجراء عدد من جراحات القلب المفتوح، وذلك بناءً على الطلب الذي تلقته المنظمة من وزارة الصحة والإسكان اليمنية المستند إلى ما جاء من مركز نبض الحياة في مدينة المكلا حول الحالات المتزايدة لمرضى القلب.



