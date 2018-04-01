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أكثر من 80 ألف فرع.. “ستاربكس” تغلق كل فروعها في أمريكا

الأربعاء 18 إبريل-نيسان 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - تركيا الان
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قررت “ستاربكس” (شركة مقاهي أمريكية)، الثلاثاء، غلق كل متاجرها ومكاتبها(تقدر بأكثر من 80 ألف فرع) المتواجدة في الولايات المتحدة، لمدة يوم واحد فقط هو 29 مايو/ أيار المقبل؛ بسبب التمييز العنصري.

وذكر بيان صادر عن الشركة المذكورة، اطلعت عليه الأناضول، أن هذه الخطوة، تأتي من أجل توفير تدريب بشأن “التمييز العنصري” لموظفيها المقدرين بـ175 ألف موظف.

جاء ذلك في أعقاب الغضب المنتشر في أمريكا مؤخرا، من اعتقال اثنين من الرجال ذوو البشرة السمراء في أحد مقاهيها، الخميس الماضي، بدعوى عدم حصولهما على إذن لدخول المقهى.

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#ستاربكس
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