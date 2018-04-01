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استخدامات مذهله غير متوقعة لقشور البيض في المنزل

الأربعاء 18 إبريل-نيسان 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - وكالات
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عادة ما تُرمى قشور البيض في سلة القمامة، عند تحضير وجبة من البيض المقلي أو المسلوق، لكن يُمكن الاستفادة من هذه القشور في بعض الاستخدامات المنزلية.

وفيما يلي مجموعة من الاستخدامات، حسب موقع وان غود ثينغ:

1- قناع مغذي للوجه

تسحق قشور البيض بمدقه أو في الخلاط، وتمزج مع بياض البيض، وتستخدم قناعاً للحصول على بشرة صحية.

2- علاج تهيج الجلد

تنقع قشور البيض في خل التفاح بضعة أيام، ويوضع الخليط على البشرة لعلاج الحكة وتهيج الجلد.

3- منظف للأواني

يمكن تصنيع مادة منظفة كاشطة وغير سامة للأواني والصحون أدوات القلي صعبة التنظيف.

4- تغذية التربة

قشور البيض غنية بالكالسيوم، الذي تساعد على تغذية التربة في الحديقة المنزلية، كما يمكن أن تكون حاجزاً في وجه الآفات الزراعية مثل الرخويات والقواقع.

5- حديقة صغيرة

يمكن أيضاً تصنيع حديقتك في المنزل، بوضع مجموعة من القشور في طبق البيض، وتعبئتها بالتربة الصالحة للزراعة، ثم وضع بعض الشتلات بداخلها.

6- ري النباتات المنزلية

تضاف قشور البيض المطحونة إلى الماء، قبل استخدامه لري النباتات المنزلية.

7- تصنيع مكملات غذائية

يمكن الاستغناء عن المكملات الغذائية المتوفرة في الأسواق، عن طريق خبز قشور البيض على 350 درجة مئوية لمدة 8 دقائق، ومن ثم طحنها وإضافتها إلى الأطعمة.

8- تبييض الغسيل

حيلة بسيطة لتبييض الغسيل دون مساحيق كيماوية، بوضع كيس شبكي يحتوي على قشور البيض مع وجبة الغسيل.

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