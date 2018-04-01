آخر الاخبار

غارات مكثفة وموجعة.. «مأرب برس» يرصد 127 غارة لطيران التحالف خلال الـ48 الساعة الماضية في 7 محافظات الحوثيون يقرون رسميا فرض «زكاة الخُمس» بتشريع من البرلمان حكم بإعدام بمواطن مصري قتل طالبه يمنية ﻿هكذا أعيدت ابنة حاكم دبي الهاربة الشيخة لطيفة إلى دبي كيف سينتهي صراع أرطغرل وسعد الدين كوبيك؟ هل يُفشل الشارع مساعي الإمارات لتغيير اللاعبين في المشهد اليمني؟ السلطانة هيام في الإمارات! كرة القدم تجمع من فرّقتهم السياسة والحرب في اليمن تعرف على كيفية استخدام الميزه الجديده في واتساب الكويت تجدد التأكيد على الحل السياسي في اليمن


قرار جمهوري بتعيين أحد قيادات النخبة

الأربعاء 18 إبريل-نيسان 2018 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -مأرب
عدد القراءات 639

صدر قرار جمهوري بتعيين قايد للشرطة العسكرية بمحافظة شبوة.

وقضى القرار الجمهوري رقم (70) بتعيين محمد صالح القاحلي قائدا للشرطة العسكرية ويرقى إلى عقيد.

 ويعد العقيد محمد القاحلي أحد أبرز قيادات النخبة الشبوانية المدعومة من الإمارات، حيث كان قائد محور العلم، إلا أن خلاف نشب في الآونة الأخيرة مع القيادة الاماراتي جعل القاحلي يعتكف في منزله احتجاجا على تصرفات القيادة الإماراتية.

حيث وصف القرار على أن تشجيع من مؤسسة الرئاسة لكل الذين أرتموا خارج إطار الشرعية للعودة إلى أحضانها فهي المرجع الرئيسي وهي الاصل في التعيينات على أرض الواقع .

قناتنا في تليجرام إضغط هنــا

كلمات دالّة

#اليمن #شبوة #الامارات
إقراء أيضاً
غارات مكثفة وموجعة.. «مأرب برس» يرصد 127 غارة لطيران التحالف خلال الـ48 الساعة ال
الحوثيون يقرون رسميا فرض «زكاة الخُمس» بتشريع من البرلمان
هل يُفشل الشارع مساعي الإمارات لتغيير اللاعبين في المشهد اليمني؟
الكويت تجدد التأكيد على الحل السياسي في اليمن
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2018 مأرب برس