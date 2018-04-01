قرار جمهوري بتعيين أحد قيادات النخبة

الأربعاء 18 إبريل-نيسان 2018 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس -مأرب

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صدر قرار جمهوري بتعيين قايد للشرطة العسكرية بمحافظة شبوة.

وقضى القرار الجمهوري رقم (70) بتعيين محمد صالح القاحلي قائدا للشرطة العسكرية ويرقى إلى عقيد.

ويعد العقيد محمد القاحلي أحد أبرز قيادات النخبة الشبوانية المدعومة من الإمارات، حيث كان قائد محور العلم، إلا أن خلاف نشب في الآونة الأخيرة مع القيادة الاماراتي جعل القاحلي يعتكف في منزله احتجاجا على تصرفات القيادة الإماراتية.

حيث وصف القرار على أن تشجيع من مؤسسة الرئاسة لكل الذين أرتموا خارج إطار الشرعية للعودة إلى أحضانها فهي المرجع الرئيسي وهي الاصل في التعيينات على أرض الواقع .



