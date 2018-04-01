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سفير اليمن في وارسو تلتقي طلاب الجامعات البولندية 

الثلاثاء 17 إبريل-نيسان 2018 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-متابعات
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التقت سفير اليمن لدى بولندا الدكتورة ميرفت مجلي اليوم الثلاثاء، طلاب الجامعات البولندية الراغبين في الالتحاق بالسلك الدبلوماسي.

ويأتي اللقاء في إطار برنامج سفارة اليمن في وارسو نحو توعية الرأي العام البولندي بالمأساة الإنسانية التي تسببت بها ميليشيا الحوثي الإنقلابية وخطرها الحقيقي على مستقبل اليمن والأمن والسلم الدوليين .

وتطرقت السفير ميرفت خلال اللقاء إلى التدخلات الإيرانية ودورها التدميري من خلال دعمها لميليشيا الحوثي وغيرها من الميليشيات في المنطقة بهدف زعزعة امن واستقرار اليمن والمنطقة بأكملها ، مشيرة إلى أن الميليشيات الحوثية أصبحت تشكل خطر واضح على اي فرص للتعايش السلمي في تلك الدول العربية .

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