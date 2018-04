هكذا جذبت الجامعات الروسية الطلاب العرب

الثلاثاء 17 إبريل-نيسان 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - سبوتنيك

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة تهيئة الظروف المناسبة ليأتي المزيد من الطلاب الأجانب إلى روسيا للدراسة.

وقال الرئيس الروسي وهو يتلو رسالته السنوية الجديدة إلى البرلمان "يجب تهيئة الظروف ليأتي الطلاب الموهوبون من البلدان الأخرى إلى روسيا للدراسة، ويبقى خيرة الخريجين الأجانب في روسيا للعمل".

يبلغ عدد الطلاب الأجانب في روسيا، اليوم، 272 ألف طالب. ووفق وزارة التعليم والعلوم الروسية فإن عدد الطلاب الأجانب في روسيا يجب أن يرتفع إلى 710 آلاف بحلول عام 2025.

التعاون بين روسيا وبلدان العالم العربي في مجال التعليم

تواصل روسيا وبلدان العالم العربي العمل في إعداد مناهج تعليمية مشتركة وتطوير التعاون في مجال التعليم والبحث العلمي.

ويأتي غالبية الطلاب الأجانب إلى روسيا من آسيا والجمهوريات السوفيتية السابقة. ويشكل الطلاب العرب ثالث أكبر فوج من الموفدين إلى الدراسة في روسيا. ويبلغ عددهم الآن 11982 شخصا قدموا من 19 بلدا من بلدان العالم العربي، أو نحو 10 في المائة من إجمالي عدد الطلاب الأجانب في روسيا.

وتسعى روسيا إلى توطيد موقعها كبلد مضيف لمتلقي العلوم والبحث العلمي. ومن أجل ذلك تطوّر الجامعات الروسية المناهج التعليمية وتعزز قدرتها على جذب الطلاب الأجانب. وتدعم روسيا هذه الجهود في إطار مشروع النهوض بمستوى الخدمات التعلميية (مشروع 5-100) الذي بدئ بتنفيذه منذ عام 2013.

ويتزايد عدد المشاريع التعليمية التي تنفذها الجامعات الروسية المشاركة في مشروع 5-100 لخدمة الطلاب العرب، عاما بعد عام. كما يزداد عدد برامج التدريب المهني الفني. وعلى سبيل المثال تقوم الجامعة الروسية لصداقة الشعوب وجامعة تومسك للتعليم البوليتكنيكي بتطوير التعاون مع "الجامعة المصرية الروسية"، فيما تقدم جامعة قازان الخدمات في مجال التعليم الديني الإسلامي وتقوم بإجراء الأبحاث الدينية الإسلامية.

ويزداد عدد الطلاب العرب في الجامعات المشاركة في مشروع 5-100.

وثمة أسباب كثيرة تدفع الطلاب الأجانب للدراسة في روسيا منها جودة التعليم الروسي الذي يتميز بأصالته، وانخفاض تكلفة الدراسة والإعاشة في روسيا التي تقل كثيرا عن تكلفة الدراسة والإعاشة في غالبية البلدان الأوروبية. وتحرص كل جامعة روسية على إبراز ما لها من مزايا تفضيلية للطلاب الأجانب وتقديم الخدمات التعليمية المبتكرة. ويمكن للراغبين في الانتساب إلى الجامعات الروسية الرئيسية أن يقدموا وثائق الانتساب عبر موقع "Study in Russia".

وبرعت الجامعات الروسية في العام الحالي في فتح مجالات جديدة كثيرة للتعليم والتعلّم، بدءا بالأمن الإلكتروني وانتهاء بإدارة الأعمال، للطلاب العرب. وبالإضافة إلى ذلك تحرص الجامعات الروسية على تنظيم دورات تعليم اللغة الروسية.

مؤسسات التعليم العالي في مدينة موسكو

جامعة الطب الأولى: أولمبياد وكتب دراسية إلكترونية

جامعة الطب الأولى

جامعة الطب الأولى

تحظى "جامعة الطب الأولى" التي تحمل اسم سيتشينوف وهي أقدم مؤسسة للتعليم الطبي في روسيا، باحترام الطلاب الأجانب. ويدرس فيها الآن أكثر من 2000 طالب أجنبي قدم أكثر من 600 منهم من بلدان الشرق الأوسط ومنطقة الخليج وآسيا الوسطى (البحرين وسوريا والسعودية وإيران والعراق ومصر وأفغانستان وسلطنة عمان وغيرها من البلدان).

وتستضيف مملكة البحرين وإيران في عام 2018 "أولمبياد سيتشينوف الدولي" الذي يمثل أقصر طريق لانتساب الأجانب إلى "جامعة الطب الأولى" في موسكو وذلك لأن الفائزين بجوائز الأولمبياد يحصلون على الحق في الانتساب إلى الجامعة قبل غيرهم.

وتنظم الجامعة دورات تحضير الأجانب للانتساب إليها وإعدادهم للعيش في بلد جديد. ويتم تعليم الطلاب في "جامعة الطب الأولى" باللغة الروسية والانجليزية. وتوفر الجامعة للطلاب الأجانب المزيد من الكتب الدراسية الإلكترونية الناطقة بلغات شعوب العالم.

علماء معهد موسكو الهندسي الفيزيائي ابتكروا نانو حبر لحماية النقود من التزوير

معهد التعليم الفني الفيزيائي

يعتبر معهد موسكو للتعليم الفني الفيزيائي من أفضل مؤسسات التعليم العالي الروسية وفقا لتصنيف شنغهاي وسيطلق معهد موسكو للتعليم الفني الفيزيائي في العام الدراسي 2018 ثلاثة مشاريع تعليمية باللغة الانجليزية للحصول على درجة البكالوريوس في Computer science و Aerospace engineering وBiomedical engineering. ويستمر قبول الراغبين في الدراسة للحصول على درجة الماجستير في تخصصات Mathematics وComputer Science وEngineering & Technology وEarth Sciences و Biotechnology.

أما بالنسبة للراغبين في الانضمام إلى أي مشروع ناطق باللغة الروسية فيتاح لهم تعلم اللغة الروسية عبر دورات تستغرق عاما.

وأنشأ معهد موسكو للتعليم الفني الفيزيائي نظاما تعليميا فريدا في روسيا يُعرف باسم "نظام فيزتيخ" الذي ينتقي الموهويبن من الراغبين في الانتساب إلى المعهد، ويغلب الإدراك والفهم على التحفيظ، ويُشرك الطلاب في المشاريع البحثية التي تنفذها المراكز البحثية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية ومختبرات معهد موسكو للتعليم الفني الفيزيائي والشركات التي يتعاون معها المعهد.

ويمكن للحاصلين على درجة Phd وما فوقها أن ينضموا إلى أي من المختبرات البحثية الخمسين وفقا للبرنامج الخاص بالمتفوقين.

جامعة الأبحاث النووية "ميفي" — الأمن الإلكتروني ونيل درجة Phd

جامعة الأبحاث النووية "ميفي"

يدرس الطلاب القادمون من الجزائر ومصر ولبنان والأردن وفلسطين والسودان وتونس، في جامعة "ميفي" (Shanghai Ranking's Global Ranking of Academic Subjects 2017 "Physics" — 201-300، THE World University Rankings — 401 — 500 عام 2017، THE World University Rankings by Subject 2017: Physical Sciences —89، Computer Science & Informatics — 201 — 250، QS World University Rankings 2017 —373 عام 2017، QS World University Rankings by Faculty 2018: Natural Sciences — 213، QS World University Rankings by Subject 2018: Physics & Astronomy — 51 — 100 و Engineering — Electrical & Electronic — 251 — 300) في الوقت الراهن.

وتقوم الجامعة الآن بإعداد المشاريع التعليمية المشتركة مع مؤسسات التعليم العالي المصرية مثل جامعة الاسكندرية وجامعة عين شمس والجامعة الروسية المصرية.

وتكون جامعة "ميفي" في عام 2018 مستعدة لعرض المشروع التعليمي باللغة الانجلزية في تخصص ماجيستر الهندسة النووية في مجال الفزياء النووية والتكنولوجيا على الطلاب العرب. ويتضمن المشروع أكثر من 25 دورة تعليمية متميزة في مختلف جوانب التكنولوجيا النووية والإشعاعية. وسيقبض الطلاب في إطار إعداد أطروحة التخرج التأهيلية، على ناصية وسائط البرمجة الحديثة التي تستخدم لتعليل سلامة منشآت الطاقة النووية.

وتمكّن المشاركة النشطة في الأبحاث العلمية المتقدمة التي تُجريها جامعة "ميفي"، طلاب الماجيستر من إعداد الأطروحات العلمية وتقديمها إلى المؤتمرات الدولية.

وتخطط جامعة "ميفي" لإقامة المدرسة الصيفية للتصميم الهندسي في مجال التكنولوجيا النووية لمدة أسبوعين في عام 2018 والتي تتضمن دروسا يعطيها مخترعو البرمجيات الحديثة وأساتذة جامعة "ميفي"، وتدريبات عملية. وستقام المدرسة التي تستخدم اللغة الانجليزية للمرة الثالثة.

جامعة الأبحاث التكنولوجية "ميسيس"

تقدم جامعة "ميسيس" (Shanghai Ranking's Global Ranking of Academic Subjects 2017 (ARWU) "Metallurgy" — 76 — 100، QS World University Rankings by Subject 2017: Engineering — Mineral & Mining — 31) الخدمات التعليمية لطلاب الماجيستر الأجانب ضمن 7 مشاريع باللغة الانجليزية: "أنظمة البرمجة الحديثة: التصميم والاختراع والتطبيق" و"فيزياء الكفانت للهندسة المادية الحديثة" و"الطاقة الشمسية: المعارف والمواد" و"العلوم المادية الحديثة" و"المواد المعدنية الحديثة والهندسة" و"النانوتكنولوجيا" و"نظرية التواصل والعلاقات الدولية العامة".

وتضم الجامعة القسم التحضيري للطلاب الأجانب الذي يمنح الطلاب الأجانب فرصة إعداد أنفسهم للانتساب إلى الجامعة وتحسين معرفتهم للغة الروسية أو تعلمها.

وستقيم جامعة "ميسي" في عام 2018 المدرسة الصيفية في تخصص المواد والتكنولوجيا والتي يمكن أن ينتسب إليها الطلاب الذين أكملوا عامين من الدراسة في قسم البكالوريوس، وكذلك طلاب الماجستير المهتمين بالعلوم المادية والكيمياء غير العضوية والفيزيائية. وتتضمن المدرسة دورات تعليمية في مجال الطاقة الشمسية والمواد البيولوجية والتكنولوجيا المادية الراقية وتكنولوجيا التصميم الرقمي والطباعة ثلاثية الأبعاد. وتدوم الدورة الأساسية 40 ساعة دراسية. وستخصص 20 ساعة دراسية أخرى لتعلم اللغة الروسية. وتٌقبل طلبات الطلاب الأجانب للانتساب إلى المدرسة حتى 15 مايو/أيار 2018.

جامعة صداقة الشعوب: التفوق في عدد الطلاب الأجانب

جامعة صداقة الشعوب

تعتبر جامعة صداقة الشعوب(QS EECA — 67، QS World University Rankings — 501-550 عام 2017) من الجامعات الروسية الكبرى في تنوع الجنسيات التي ينتمي إليها الطلبة. ويدرس فيها الطلاب من 155 بلدا من بلدان العالم الـ197. وتتعامل جامعة صداقة الشعوب مع الشركاء العرب بانتظام.

ويدرس فيها أكثر من 700 طالب عربي.

ووقعت جامعة صداقة الشعوب منذ عام 1998 أكثر من 30 اتفاقية للتعاون مع مؤسسات التعليم العالي العربية منها جامعة القاهرة وجامعة حلوان وجامعة الأزهر في مصر، والمعهد العالي للغات التابع لجامعة قرطاج في تونس، والجامعة الجزائرية وجامعة البحرين وجامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية والجامعة الكويتية والجامعة اللبنانية ومؤسسات التعليم العالي الأخرى في لبنان وسوريا والعراق ومصر والمغرب وإيران وتركيا.

ويختار العرب من الراغبين في الدراسة في جامعة صداقة الشعوب تخصص الطب في الغالب ولكن طلبة الجامعة الأردنية للعلوم والتكنولوجيا سيحضرون خلال عام 2018 للمرة الأولى دروس إدارة الموارد المائية في المدرسة الصيفية التابعة لجامعة صداقة الشعوب.

وستنظم جامعة صداقة الشعوب عملها في منطقة الشرق الأوسط عبر فرعها الخاص بالشرق الأوسط وافريقيا الشمالية ومكاتب التمثيل المزمع افتتاحها في عام 2018 في الجامعات الأردنية واللبنانية التي تتعاون مع جامعة صداقة الشعوب. ومن أجل البحث عن الموهوبين من الراغبين في الانتساب والتسجيل في مؤسسات التعليم العالي تقوم جامعة صداقة الشعوب بتطوير مراكز اللغة الروسية والوحدات التعليمية المتخصصة في البلدان العربية. وتعمل 6 وحدات من هذا النوع في الأردن ولبنان الآن. ويوجد مركزان لتعليم اللغة الروسية في لبنان. ويمكن لمرتادي المركزين أن ينتسبوا إلى جامعة صداقة الشعوب من دون أن يجتازوا مرحلة التحضير في الكلية التحضيرية بروسيا.

وكانت النتيجة أن اللغة الروسية أصبحت واحدة من اللغات التي يتم تدريسها في الجامعات المحلية التي تتعاون مع جامعة صداقة الشعوب. وسوف يُفتتح فرع مماثل في جامعة حسن الثاني في المغرب في خريف عام 2018.

ويمكن للعرب من الراغبين في الحصول على درجة البكالوريوس من جامعة صداقة الشعوب أن ينتسبوا إلى الجامعة عبر المشاركة في الأولمبيادات في الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا واللغة الروسية والعلوم الاجتماعية والرياضيات التي تنظمها الجامعة. وتنوي جامعة صداقة الشعوب تنظيم 25 أولمبيادا في عام 2018. وتعلن الجامعة عن مواعيدها وشروط المشاركة عبر موقع olymp.rudn.ru.

وأنشأت جامعة صداقة الشعوب في عام 2017 منحة شهرية إضافية قيمتها 25000 روبل للفائزين في مسابقة RUDN Brilliant Students. ويمكن أن تُمنح المنحة الإضافية للفائزين في الأولمبياد المفتوح السنوي الذي تنظمه جامعة صداقة الشعوب للأجانب ممن لا يقل متوسط رصيدهم عن 4 نقطة ولا يقل متوسط علاماتهم في مواد تخصصهم عن "جيد". وتعلن الجامعة عن أولمبيادها السنوي عبر موقعها الإلكتروني. وما زال أمام الراغبين في المشاركة فيه شهر لتقديم طلب المشاركة.

ويقرر أعضاء اللجنة المنظمة منح المنحة الإضافية وفقا لنتائج المشاركة في الأولمبياد المفتوح للطلبة الأجانب ومدى النجاح في الدراسة ومستوى الإلمام باللغة الروسية أو الانجليزية.

وقد نظمت جامعة صداقة الشعوب 6 أولمبيادات في اللغة الروسية والرياضيات والبيولوجيا والكيمياء والعلوم الاجتماعية (باللغة العربية) في لبنان والأردن.

وإجمالاً أنشأت جامعة صداقة الشعوب 20 وحدة تعليمية و5 مراكز للغة الروسية في أنحاء العالم. وتم افتتاح عدد منها في الأردن ولبنان والأردن والمغرب.

مؤسسات التعليم العالي في مدينة سان بطرسبورغ

جامعة بطرس الأكبر للتعليم البوليتكنيكي: إدارة أعمال المنشآت التقنية

جامعة بطرس الأكبر للتعليم البوليتكنيكي

يدرس نحو 6 آلاف طالب أجنبي قدم أكثر من 100 منهم من البلدان العربية في جامعة بطرس الأكبر للتعليم البوليتكنيكي (QS Engineering — Mechanical، Aeronautical & Manufacturing: مرتبة ما بين الـ201 والـ250 في عام 2018، QS Engineering & Technology: المرتبة الـ248 في عام 2018، QS Engineering — Electrical & Electronic: مرتبة ما بين الـ251 والـ300 في عام 2018) الآن.

وتهدف استراتيجية جامعة بطرس الأكبر للتعليم البوليتكنيكي إلى تنويع الجنسيات التي ينتمي إليها طلبتها كما أشار إلى ذلك نائب رئيس الجامعة للنشاط الدولي دميتري أرسينييف. وحددت مهمتها في عام 2018 في رفع عدد الطلاب الأجانب إلى أقصى حد ممكن. وتنشط الجامعة الآن في تطوير التعاون مع مؤسسات التعليم العالي الأجنبية في مختلف المجالات.

وتنفذ جامعة بطرس الأكبر للتعليم البوليتكنيكي في عام 2018، 20 مشروعا تعليميا دوليا باللغة الانجليزية منها المشروع المستحدث في تخصص ماجستير التقدم التكنولوجي وإدارة الأعمال الذي تنفذه المدرسة العليا لإدارة الأعمال التكنولوجية التابعة لمعهد التكنولوجيا الإنتاجية الذي هو أحد معاهد جامعة بطرس الأكبر للتعليم البوليتكنيكي.

ويمكن للطلاب الأجانب أن يلتحقوا بالمشاريع التعليمية القصيرة الأمد والأساسية.

ومن التخصصات المفضلة لدى الطلاب العرب إدارة الأعمال، والطاقة الحرارية والتقنيات الحرارية، والطاقة الكهربائية، والإنشاءات الهندسية، وصناعة الآلات. ويدرس نحو 20 من الطلاب العرب هذه التخصصات الآن. كما كشف الطلاب العرب خلال عام 2017 اهتمامهم بالدراسات العليا. وقدم 9 من الطلاب العرب طلبات التسجيل في قسم الدراسات العليا.

جامعة الأبحاث المعلوماتية والميكانيكية والبصرية: كلية تحضيرية قوية وبرنامج جديد للمتفوقين

أنجزت جامعة الأبحاث المعلوماتية والميكانيكية والبصرية (QS Computer Science & Information Systems: مرتبة ما بين الـ251 والـ300 في عام 2018، THE Computer Science — المرتبة الـ76 في عام 2017) أنجزت قبل عام 2018 تطوير الكلية التحضيرية عبر زيادة عدد الحصص الدراسية وتقديم موعد البدء بتدريس المواد الفنية بالإضافة إلى تعلم اللغة الروسية.

وترتبط جامعة الأبحاث المعلوماتية والميكانيكية والبصرية الآن بجامعة باجي مختار الجزائرية والجامعة الأردنية للعلوم والتكنولوجيا باتفاقيتي التعاون. وتقول داريا كوزلوفا، النائبة الأولى لرئيس الجامعة، إن هاتين الاتفاقيتين تتضمنان التعاون العلمي التعليمي في مختلف المجالات ضمن اختصاصات الشركاء.

ولم تنشئ الجامعة أي مشروع خاص للطلبة العرب لأننا ننظر — تقول النائبة الأولى لرئيس الجامعة — إلى طلبة الجامعة من الروس والأجانب على أنهم أسرة واحدة، ونجعل كل مشاريعنا التعليمية في متناول كل الطلبة بغض النظر عن جنسيتهم، ونقدم لهم من الخدمات والمشاريع التعليمية ما يناسب مستوى معارفهم والأهداف المراد تحقيقها.

ويدرس 51 طالبا قدموا من البلدان العربية وتركيا وإيران وبنغلاديش في جامعة الأبحاث المعلوماتية والميكانيكية والبصرية الآن. ويدرس 31 منهم في الكلية التحضيرية التي تقدم خدمات تعليمية متمايزة إلى منتسبيها، بينما يدرس 31 منهم ضمن برنامج التعليم المهني العالي.

ويختار الطلاب العرب في الغالب تخصصات التقنيات الميكانيكية والروبوتية والفوتونيكا والبصريات المعلوماتية والرياضيات التطبيقية والنظم المعلوماتية وإدارة الأعمال.

ويمكن للطلاب العرب في عام 2018 أن يشاركوا في الأولمبياد الدولي في الرياضيات والنظم المعلوماتية الذي يحصل الفائزون فيه على منحة وزارة التعليم العالي والعلوم الروسية للدراسة مجاناً في روسيا في التخصصات المناسبة. وشارك أكثر من 120 شخصا من موفدي البلدان العربية في أولمبياد 2017.

كما فتحت جامعة الأبحاث المعلوماتية والميكانيكية والبصرية مجالات جديدة للطلبة الأجانب في تخصص البيومعلوماتية والبيولوجيا النظامية والتقنيات الروبوتية الجزيئية والنظم البيوسنسرية والإدارة الرقمية للتقنيات الحديثة والتقنيات الروبوتية الذكية، وأصبحت تحتضن أول برنامج في روسيا للطلاب الأجانب للحصول على ماجستير Art&Science.

وتوفر جامعة الأبحاث المعلوماتية والميكانيكية والبصرية في هذا العام فرصة خاصة لشباب العلماء الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و35 عاما والذين حصلوا على درجة PhD خلال الأعوام الخمسة الماضية. ويمكن لهم أن يأتوا إلى جامعة الأبحاث المعلوماتية والميكانيكية والبصرية لمدة عام ويلتحقوا بإحدى مجموعات الأبحاث وينخرطوا في البحث العلمي تحت إشراف كبار العلماء، ويشرفوا في الوقت نفسه على تعليم الطلاب.

جامعة التعليم الفني في مجال الكهرباء "ليتي": 20 عاما من الصداقة مع اليمن

جامعة التعليم الفني في مجال الكهرباء ليتي

جامعة التعليم الفني في مجال الكهرباء "ليتي"

يدرس 24 من أبناء اليمن في جامعة "ليتي" حاليا. وتقوم الحكومة الروسية بتغطية نفقات الكثيرين منهم. وبدأ التعاون بين جامعة "ليتي" واليمن في مجال التعليم منذ ما يزيد على 20 عاما. وشهد عام 1997 تخرج أول يمني من جامعة "ليتي". ثم حصل 85 يمنيا على شهادة جامعة "ليتي".

ويكون تخصص النظم المعلوماتية وعلوم الحاسب الذي يدرسه طلاب كلية علوم الحاسب والنظم المعلوماتية هو التخصص الأكثر جاذبية للطلاب اليمنيين وكذلك تخصصات كلية النظم المعلوماتية القياسية والنظم البيوتكنيكية. ويدرس 9 يمنيين في قسم الدراسات العليا الآن. ويشيد أساتذة جامعة "ليتي" بقدرة اليمنيين على تعلم اللغة الروسية حتى أنهم يبدأون يتكلمون باللغة الروسية دونما مشكلة بعد ثلاثة أشهر.

مؤسسات التعليم العالي في مدينة تشيليابينسك

جامعة يوجنوأورالسكي: هندسة الماكينات واللغة الروسية

يدرس الطلاب العرب العلوم الفنية والإنسانية في جامعة يوجنوأورالسكي (QS EECA: المرتبة الـ132 في عام 2017). وتبقى تخصصات المعمار والإنشاءات الهندسية والنظم المعلوماتة وعلوم الحاسب والفيلولوجيا والميكاترونيكا هي التخصصات الأكثر رواجا. ويدرس 225 من أبناء العراق واليمن والسودان والأردن ومصر والجزائر والمغرب وسوريا في جامعة يوجنوأورالسكي الآن 4 منهم طلاب البكالوريوس و68 طلاب الماجستير و32 طلاب الدراسات العليا و84 طلاب الكلية التحضيرية. ويحتل العراق المرتبة الأولى بين البلدن العربية في عدد الدارسين في الجامعة، وتليه مصر. وشهد عام 2004 التحاق مواطنيْن جزائرييين للمرة الأولى بقسم الدراسات العليا واللذان نالا في عام 2006 الإجازة في العلوم الإلكترونية. ويدرس 116 أجنبيا في قسم الدراسات العليا منذ عام 2011. وقدم 8 منهم من العراق واليمن وسري لانكا والجزائر كما أشار إلى ذلك رئيس الجامعة ألكسندر شيستاكوف.

وتحتض جامعة يوجنوأورالسكي الآن 5 مشاريع ماجستير باللغة الانجليزية. وسيبدأ في عام 2018 تنفيذ مشروع آخر باللغة الانجليزية في مجال هندسة الماكينات.

وتنظم الجامعة منذ شهر مارس/آذار دورات لتعليم الأجانب الراغبين في الانتساب إلى الجامعة، اللغة الروسية خلال 1.5 عام وهو ما يزيد جودة معارفهم عندما ينتسبون إلى الجامعة.

مؤسسات التعليم العالي في مدينة يكاتيرينبورغ

جامعة أورالسكي

جامعة أورالسكي

جامعة أورالسكي

يدرس زهاء مائة طالب من الجزائر وفلسطين ومصر والأردن والعراق واليمن والكويت والمغرب وسوريا في جامعة أورالسكي (QS WUR 2017: مرتبة ما بين الـ491 والـ500، QS World University Rankings by Subject 2018: Mathematics — 251-300، Physics & Astronomy — 351-400، Engineering — Electrical & Electronic: 351-400) الآن. ويتلقى الطلاب العلوم على كافة المستويات بدءا بالبكالوريوس وانتهاء بالدراسات العليا، باللغتين الروسية والانجليزية. وتحظى تخصصات الإنشاءات الهندسية وهندسة الماكينات والبيوتكنولوجيا والتكنولوجيا الراقية بالقبول الأكبر.

وتدعو جامعة أورالسكي الطلبة العرب الذين يرون لهم مصلحة في تلقي العلوم باللغة الروسية، إلى تعلم اللغة الروسية خلال سنة ليختاروا بعد ذلك التخصص المناسب (وتُعِد الكلية التحضيرية لجامعة أورالسكي الطلاب للدراسة في تخصصات الطب والعلوم الهندسية والطبيعية والعلوم الإنسانية والرياضيات والتكنولوجيا الراقية). وبالنسبة لمن يرغب في التعلم باللغتين الروسية والانجليزية يمكنه أن ينضم إلى مشروع "الاقتصاد الدولي والبزنس" الذي حصل على شهادة الاعتماد الدولية EPAS ليتلقى نصف العلوم باللغة الروسية والنصف الآخر باللغة الانجليزية.

وبالنسبة للطلاب الذين يرون لهم مصلحة في التعلم باللغة الانجليزية يتم تنفيذ عدد كامل من مشاريع الماجستير المتميزة مثل IT Innovations in Business أو Food Biotechnology أو Mechanical Engineering. وشهدت الأعوام القليلة الماضية ازدياد اهتمام الطلاب العرب بالدراسة في قسم الدراسات العليا الذي يتيح لهم التعلم باللغة الروسية أو الانجليزية والانشغال بالبحث العلمي باستخدام إمكانيات المراكز البحثية التابعة للجامعة.

وتوفر جامعة أورالسكي لكل طلبتها فرصة التعلم خارج روسيا، حيث يمكنهم أن يتلقوا العلوم في إحدى الجامعات الشريكة الـ109 في 39 بلدا من بلدان العالم خلال فترة تتراوح بين 3 أشهر و12 شهرا.

وستقيم جامعة أورالسكي في صيف 2018 عددا كاملا من المدارس الدولية في اللغة الروسية والثقافة الروسية وإدارة الأعمال والتكنولوجيا المعلوماتية والمعمار والإنشاءات الهندسية.. إلخ.

وتجدر الإشارة إلى استخدام اللغة الانجليزية أثناء كل الفعاليات الصيفية.

كما توفر جامعة أورالسكي لطلبتها الظروف المعيشية اللائقة وتمكّنهم من المشاركة في الفعاليات الاجتماعية والثقافية ونشاطات منظمتي ESN و BESTوالمنظمة الطلابية للأمم المتحدة، وتوفر لهم فرص العمل في الجامعة أو خارجها، وتقدم لهم خدمات أخرى كثيرة.

مؤسسات التعليم العالي في مدينة تيومين

جامعة تيومين: البحث عن المواهب وإكرام الموهوبين

يدرس الطلاب العرب في جامعة تيومين تخصصات العلاقات الدولية وعلم اللغة والفيزياء والكيمياء والاقتصاد وإدارة الأعمال والنظم المعلوماتية.

ويوجد بين المنتسبين إلى الكلية التحضرية لجامعة تيومين أبناء مصر وسوريا الذين اختاروا جامعة تيومين بالذات ليستعدوا فيها للتسجيل في مؤسسات التعليم العالي الروسية. ولم يأت قرارها هكذا بالصدفة، فجامعة تيومين تنجح في تعليم الأجانب اللغة الروسية بواسطة المناهج التعليمية المتقدمة.

كما تدعم جامعة تيومين الطلاب الأجانب من خلال إنشاء الجمعيات التي ينتسب إليها الطلبة الأجانب.

وتمثلت إحدى الخطوات الأولى التي خطتها جامعة تيومين لدعم الطلبة الأجانب ورص صفهم في إنشاء مركز الدراسات العربية.

ويقول أندريه تولستيكوف، نائب رئيس جامعة تيومين، إن المراكز الخاصة بالطلاب الأجانب تساعد الطلاب الأجانب على الاندماج في أسرة طلبة الجامعة.

وفي ما يخص المركز العربي، يرأسه اليمني على يحيى علي الذي التحق بالدراسات العليا في جامعة تيومين في عام 2017 بصفته طالبا أجنبيا موهوبا.

وقد أطلقت جامعة تيومين مشروع "تالانت (الموهبة) ++" لجذب الأجانب الموهوبين ممن تلقوا العلوم في مؤسسات التعليم العالي الأخرى، للدراسة في قسم الدراسات العليا.

ويلتحق بالدراسات العليا لجامعة تيومين الفائزون في مسابقة المواهب (تالانت++).

وتعلن جامعة تيومين نتائج المسابقة عبر موقعها الإلكتروني قبل 18 يونيو/حزيران 2018. ويتاح للفائزين أن يدرسوا في قسم الدراسات العليا على نفقة الجامعة مع الحصول على منحة قيمتها 30000 روبل من رئيس الجامعة.

مؤسسات التعليم العالي في مدينة تومسك

جامعة تومسك للتعليم البوليتكنيكي: هندسة المستقبل

تواصل جامعة تومسك (ShanghaiRanking's Global Ranking of Academic Subjects 2017 (ARWU): Metallurgical Engineering — مرتبة ما بين الـ101 والـ150، QS World University Rankings — المرتبة الـ323 في عام 2017، THE World University Rankings by Subject: Physical Sciences — مرتبة ما بين الـ201 والـ250 في عام 2017، THE World University Rankings by Subject: Arts and humanities — مرتبة ما بين الـ201 والـ250 في عام 2017، THE World University Rankings by Subject: Engineering & Technology — مرتبة ما بين الـ251 والـ300 في عام 2017، QS World University Rankings — المرتبة الـ323 في عام 2017، QS World University Rankings by Subject: Physics & Astronomy — مرتبة ما بين الـ201 والـ250 في عام 2017، QS World University Rankings by Subject: Modern Languages — مرتبة ما بين الـ201 والت250 يف عام 2017، QS World University Rankings by Faculty 2018: Arts and humanities — المرتبة الـ289) تواصل رعاية طلبة الجامعة المصرية الروسية الذين يدرسون فيها "تشغيل المحطات النووية لإنتاج الطاقة الكهربائية" خلال مدة 5.5 سنة.

وسيحصل الدارسون الذين ترعاهم أيضا المنظمة الروسية للطاقة النووية (روساتوم) في نهاية الدراسة على شهادتين جامعيتين: شهادة جامعة تومسك وشهادة الجامعة المصرية الروسية.

وفي سياق التعاون مع مصر تقوم جامعة تومسك بإعداد وتدريب أساتذة الجامعة المصرية الروسية في تخصص الطاقة النووية. كما توفد جامعة تومسك أساتذتها إلى مصر.

وستدرس جامعة تومسك والجامعة المصرية الروسية في المستقبل إمكانية التعاون في مجال الطاقة "الخضراء"، وبالأخص الطاقة الشمسية.

ومن الممكن أن تنفذ جامعة تومسك والجامعة المصرية الروسية المشاريع التعليمية المشتركة في الكيمياء النووية ومجالات أخرى لاستخدام الطاقة النووية مثل الطب النووي.

ويأتي أبناء البلدان العربية الأخرى إلى تومسك للدراسة في جامعة التعليم البوليتكنيكي عبر الجامعة المصرية الروسية.

وبالإضافة إلى جامعة التعليم البولتكينيكي تستقبل جامعة أخرى تحتضنها مدينة تومسك وجامعة سيبيريا للطب، الطلبة الأجانب.

وتضم أسرة الطلبة الذين يدرسون في مدينة تومسك أبناء 67 بلدا.

وتؤكد السيدة لودميلا أوغورودوفا، نائبة محافظ تومسك، رغبة سلطات المدينة في استضافة المزيد من الطلاب الأجانب بقولها: "نعرف أن العالم يحوي أكثر من مائتي بلد لذا فنحن نعرف إلى أين نحن ذاهبون".

