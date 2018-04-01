كنز تاريخي مذهل لأحد الملوك يعثر عليه صبي

الثلاثاء 17 إبريل-نيسان 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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عثر صبي في الثالثة عشرة من العمر وعالم آثار هاو في جزيرة روغن الألمانية على كنز «فريد» ربما كان عائدا للملك هارالد الذي أدخل الديانة المسيحية إلى الدنمارك.

ويتألف هذا الكنز من مئات القطع واللآلئ ومن ميولنير (مطرقة الإله ثور) والحلي والخواتم المكسورة، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أمس الاثنين نقلا عن عالم الآثار الهاوي رينيه شون ومكتب علم الآثار الإقليمي.

واكتشف شون والتلميذ لوكا مالاشنيتسشنكو قطعة في كانون الثاني/يناير بالاستعانة بجهاز لكشف المعادن في حقل قرب منطقة شابرودة في جزيرة روغن في بحر البلطيق. وعمدت السلطات المحلية إلى نبش الكنز يومي 14 و15 نيسان/ابريل.

ويبدو أن حوالي مئة قطعة تعود إلى عصر مملكة هارالد الأول (910 – 987) وهو ملك توحيدي رفض معتقدات الفايكينغز وبدأ نشر الديانة المسيحية في الدنمارك.

كذلك عُثر على قطع أقدم مصدرها مناطق أبعد خصوصا عملة معدنية من عصر الدولة الأموية تعود للعام 714.

وتعود القطع الأحدث إلى ثمانينيات القرن العاشر ما يدفع للاعتقاد بأن هذا الكنز أخفي على يد المقربين من هارالد الأول الذي عمد بعد خسارته المعركة ضد إبنه سنة 986 للفرار إلى منطقة بوميرانيا التاريخية على سواحل البلطيق حيث توفي بعد عام وفق ما تبيّنه الأعمال الأدبية العائدة للقرن العاشر، حسب وكالة الأنباء الألمانية. وقال رئيس علماء الآثار في منطقة ميكلمبورغ – بوميرانيا الشرقية ديتليف يانتسن: «كنز شابرودة اكتشاف فريد من نوعه».

وكانت حلي عائدة للفترة عينها اكتشفت في مكان قريب على جزيرة هيدنسي في نهاية القرن التاسع عشر. ويعتبر المؤرخون في المنطقة أيضا أن هذه القطع الثمينة قد تكون أخفيت خلال فرار الملك.



