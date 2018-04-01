عارضات الأزياء يجتحن الرياض خلال أول أسبوع موضة عربي

الثلاثاء 17 إبريل-نيسان 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- (CNN)

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إذا كنت ممن يتابعون المواضيع الرائجة على مواقع التواصل الاجتماعي، فلا شك بأنك لاحظت انتشار وسم "Arab Fashion Week Riyadh" أي "أسبوع الموضة في الرياض،" والذي أقيم مؤخراً في العاصمة السعودية، ليُصبح أول أسبوع موضة عربي، يُنظم في المملكة العربية السعودية.

وكانت قد أقيمت فعّاليات الحدث في فندق "ريتز كارلتون" الرياض، بدءاً من تاريخ 12 أبريل/نيسان، واستمرت على مدى أربعة أيام، نُظمت خلالها ورشات عمل في مجال الموضة، والعديد من عروض الأزياء، بالإضافة إلى حفل ختامي لرقص الباليه.

واقتصر الحضور على النساء فقط، إذ نُصبت بعض الخيم داخل فندق الريتز كارلتون خصيصاً لتوفير مساحة حصرية للنساء، مُنع من دخولها الرجال.

ولا شك، بأن حدث كهذا يُعد خطوة جديدة ومتقدمة في المملكة العربية السعودية، لا سيما وأن العديد من عارضات الأزياء اللاتي شاركن في العروض، هن الأكثر استخداماً لوسوم الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي، ما نقل صورة "عصرية" عن حدث الأزياء الجديد.

وقد نشرت العديد من عارضات الأزياء المشاركات، واللاتي يعملن مع شركة توظيف العارضات "ماجور موديلز" الإيطالية، صوراً على انستغرام، تظهر أجواء مشاركتهن في أسبوع الموضة العربي بالرياض، حيث تألقن جميعهن بالعباءات التقليدية والتي ظهرت من خلفها ملابسهن، المستوحاة من روح الثقافة الخليجية في بعض الأحيان.

فمثلاً، نشرت عارضة الأزياء ميشيل أبيغال، صورة لنفسها وهي تجلس في أحد مواقع الفندق الفاخر، وتظهر أبيغال في الصورة وهي ترتدي غطاء رأس على طريقة "التوربان،" بينما أرفقت الصورة بتعليق، كتبت فيه: "على الطراز العربي."

بينما نشرت أيضاً عارضة الأزياء فاني إيغل مونتالتو، صورة أخرى من أمام مدخل فندق الريتز وهي ترتدي عباءة سوداء و"شيلة" على رأسها، مرفقة إياها بتعليق باللغة العربية كتبت فيه: "صباح الخير المملكة العربية السعودية."

أما مدونة الموضة، ياسا، فقد نشرت أيضاً العديد من الصور تظهر أجواء الحدث، من بينها صورة في صالة استقبال الفندق، ظهرت فيها وهي تجلس على سلم الفندق الرئيسي، مرتدية عباءة مخملية سوداء، وأخرى برفقة الأميرة نورة بنت فيصل آل سعود، رئيسة مجلس الأزياء العربي.



