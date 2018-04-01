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خطة سلام خلال شهرين وتخلي عن الشروط المسبقة .. المبعوث في أول احاطة يطالب بأمرين

الثلاثاء 17 إبريل-نيسان 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-تغطيات
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قال المبعوث الأممي الى اليمن بأنه سيقدم خطة إطار لمفاوضات سلام يمنبة خلال شهرين.

وأكد المبعوث الاممي الى اليمن، مارتن غريفيث، إن حل النزاع باليمن لن يتم الا من خلال الحوار وهو الخيار الافضل 

وقال خلال تقديمه أول إحاطة لمجلس الامن الدولي، قبل قليل، إنه على الجميع ان يركز على وضع حد للحرب باليمن وعلى كل الاطراف ان يتخلوا عن الشروط المسبقة.

وقال المبعوث الأممي إنه سيقدم خطة إطار للمفاوضات بين الأطراف اليمنية لإحلال السلام في اليمن خلال شهرين.

وعبر غريفيث عن قلقه نتيجة اطلاق الصواريخ البالستية على المملكة العربية السعودية.

وشدد على ضرورة فتح مطار صنعاء، وإطلاق المختطفين.

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