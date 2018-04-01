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متحدث الجيش : الاستعدادات جارية لتطويق العاصمة

الثلاثاء 17 إبريل-نيسان 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-متابعات
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كشف المتحدث باسم الجيش الوطني العميد الركن/ عبده مجلي، أن الاستعدادات تجري على قدم وساق لتطويق العاصمة صنعاء من الأطراف الجنوبية.

وأوضح ان سيتم فتح جبهة في محافظة ذمار التي ستشكل مع محافظة البيضاء بوابة لتحريرها وتحرير محافظة إب وقطع الإمدادات عن الميليشيات في تعز والمناطق الجنوبية.

وأكد في تصريح لـ«عكاظ» أن قوات الجيش الوطني والمقاومة سيطروا على عدد من مخازن الأسلحة التابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية بينها أسلحة إيرانية الصنع في معارك اليومين الماضيين في محافظتي البيضاء وصعدة.

ولفت العميد مجلي إن الجيش الوطني سيطر على عدد من المواقع في مديريات ردمان وذي ناعم، ويتقدم نحو مديرية السوادية وآل حميقان في محافظة البيضاء.

وأضاف أن الجيش الوطني تمكن من تحرير مديرية الظاهر مواصلاً التقدم نحو مركز مديرية كتاف في صعدة،مؤكدا أن الجيش الوطني تمكن خلال المعارك ألقوا القبض على عدد من الأسرى الحوثيين بينهم قيادات.

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