لماذا يتجه أكثر من الف رجل اعمال عربي الى تركيا

الثلاثاء 17 إبريل-نيسان 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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يستعد الف رجل اعمال من 15 بلد عربي للاقلاع إلى اسطنبول لحضور المؤتمر العربي التركي الرابع لتكنلوجيا الغذاء.

ومن المتوقع ان يوقع رجال الاعمال العرب اتفاقيات تعاون هامة خصوصا رغبة اكثر من 150 شركة تركية حضور هذا المعرض .

وصرح “صابوحي عطار” رئيس جمعية التعاون بين الدول العربية التركية٬ “بان المنتجات الاكثر طلبا من العرب هي الطلبات من الصناعة الغذائية وتشمل جميع انواع الخضراوات والفواكه المجمدة و الخضراوات الطازجة والاطعمة المعلبة بجميع انواعها٬ وايضا تشمل منتجات غذائية اخرى كالجبن والبيض والدجاج”.

واضح انه “من خلال الاتفاقيات التي سوف تتم في المعرض ستؤدي الى صعود بتركيا إلى مستويات اخرى”.

وتابع “صابوحي عطار” :”من المعروف ان هناك منافسة كبيرة دخول السوق العربية من قبل الاوربيين٬ حيث توجد العديد من العروض التي يقدمونها في هذا السياق٬ ولتركيا فرصة كبيرة جدا لدخول السوق العربية وذلك بسبب المنتجات اللذيذة واللحوم الحلال المنتجة

في تركيا”

وتابع٬ “في دول مثل الصومال والسودان او دول عربية اخرى اسعار الماشية ولحم الاغنام رخيصة جدا٬ لذلك ومن خلال هذا المعرض نستطيع عمل اتفاقيات استيراد لهذه اللحوم واعادة تصنيعها وتغليفها واعادة بيعها لدول اخرى”.

ويهدف المعرض إلى رفع حصة السوق التركية من 5 بالمئة إلى نسبة اكبر وذلك بسبب اعتماد الدول العربية على تركيا في قطاع التغذية بنسبة 80 بالمئة.



