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تعرف على أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية ليوم الثلاثاء 17 أبريل /نيسان

الثلاثاء 17 إبريل-نيسان 2018 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس ـ وحدة الرصد
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أسعار الريال اليمني أمام الدولار والريال السعودي وبقية العملات الأجنبية صباح اليوم الثلاثاء 17/ أبريل /2018م

أسعار البيع

الدولار:485.5

الريال السعودي: 129.1

الدرهم الإماراتي: 130.3

الريال العماني: 1050

الريال القطري: 105


 
أسعار الشراء :

الدولار:486.5

الريال السعودي: 129.4

الدرهم الإماراتي:130.7

الريال العماني: 1070

الريال القطري:113

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