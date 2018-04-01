الهلال السعودي يخرج من الباب الضيق في دوري أبطال آسيا (شاهد) ماذا يعني تقنين حكومة السيسي سرقة أموال الإخوان ؟ تعرف على أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية ليوم الثلاثاء 17 أبريل /نيسان ماذا يحدث حقًا عندما تقوم الحكومة بطباعة النقود؟ وما هو السبيل الأفضل للادخار؟ أومتيتي يشترط رحيل فتى زيدان المدلل من أجل الإنضمام لريال مدريد مسؤول عسكري رفيع يكشف تفاصيل اتفاق «سعودي ـ اماراتي» بخصوص مهمة «طارق صالح» أطفال ناجون من التجنيد الحوثي يروون تفاصيل أيام عصيبة واجهوها في جبهات القتال واتساب تطلق ميزه جديده بشأن الملفات المحذوفة توقف رواتب المدرسين يدفع منظومة التعليم في اليمن إلى شلل تام وفد أوروبي في صنعاء لترتيب «الوضع المستقبلي» مع الحوثيين