روسيا ترد بثقة: لن تنجحوا في الوقيعة بين روسيا وتركيا

الثلاثاء 17 إبريل-نيسان 2018 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 27

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الضربة العسكرية التي وجهتها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا إلى سوريا لن تنجح في الوقيعة بين روسيا وتركيا.

وكان ماكرون قال في تصريحات صحافية أمس إن “بلاده نجحت في الفصل بين تركيا وروسيا من خلال الضربة الأمريكية البريطانية الفرنسية”.

ورداً على هذه التصريحات قال تشاويش أوغلو في مؤتمر صحافي مع أمين عام حلف شمالي الأطلسي الناتو ينس ستولتنبرغ الذي يزور أنقرة اليوم: “هذه أكاذيب، ننتظر من ماكرون أن يصدر تصريحات تليق بمكانة رئيس جمهورية”.

وشدد تشاويش أوغلو على أن علاقات بلاده مع روسيا جيدة جداً وقوية، وقال: “لدينا علاقات قوية مع روسيا وعلاقات متينة مع الناتو وعلاقاتنا مع طرف ليست بديلاً عن العلاقات مع الأطراف الأخرى”.



