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عدن.. افتتاح ورشة عمل للإعلاميين حول التثقيف الصحي 

الإثنين 16 إبريل-نيسان 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-متابعات
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دُشن اليوم الإثنين في العاصمة المؤقتة عدن ،ورشة العمل الخاصة بالإعلاميين والناشطين في منظمات المجتمع المدني التي نظمتها ادارة التثقيف والاعلام الصحي بعدن ، بدعم من منظمة اليونيسيف .

ويتلقى عشرين كادرا صحفيا وناشطا مجتمعيا في الورشة ،معارف علمية عن التحصين الصحي وادارة الحملات الصحية واهمية التحصين واساليب حفظة وتبريده وذلك تحت شعار ( كلنا مسؤولون في التوعية المجتمعية الداعمة لحملات التحصين الوطنية) والتي تهدف الى خلق وعي وحشد مجتمعي فاعل مساند للتحصين .

وفي افتتاح الورشة دعا مدير مكتب الصحة العامة والسكان بعدن الدكتور جمال خدابخش المشاركين ،الى ترشيد الاعلام الموجه والحشد لمساعدة الصحة والرعاية الصحية الاولية وحملات التحصين والعمل على ديمومة العمل الاعلامي التنويري والتثقيفي المجتمعي .

وخلال الورشة اشار كلاً من مدير ادارة الاعلام والتثقيف الصحي بعدن نهوان الاغبري ،ومنسق الدورة وضاح الشليلي،الى اهمية هذه الورشة التي تستهدف الاعلاميين في تعزيز الوعي المجتمعي لأهمية الحملات الصحية التلقيحية ضد مختلف الاوبئة والامراض ، موكدين على ضرورة استخدام المفردات الصحيحة في مختلف الوسائل الاعلامية وعكسها ايجابيا على صعيد الواقع العملي . 

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