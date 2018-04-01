محاكمة لختان الإناث على يد طلاب جامعيون

الإثنين 16 إبريل-نيسان 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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شهد أحد الجامعات المصرية " جامعة سوهاج " أول محاكمة صورية بعنوان" نداء"، والتي جسدها طلاب كلية الحقوق بالتعاون مع طلاب كلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي. وقد بدأت المحاكمة بالوقوف دقيقة حداد علي شهداء الوطن والذين استشهدوا بوسط سيناء.

وقدم الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة الشكر للمشاركين في تجسيد المحاكمة، والتي تناولت قضية اجتماعية هامة مازالت منتشرة بالصعيد وهي قضية ختان الإناث ، وماقد يترتب عليها من أضرار جسدية ونفسية للفتاة وأحيانا قد تؤدي إلى فقدانها الحياة أثناء إجراء هذه العملية.

جدير بالذكر أنه تم عرض فيلم تسجيلي في إطار درامي تناول مقتل فتاة صغيرة أثناء إجراء عملية الختان لها، وأعقبها بدأت المحاكمة الصورية للقائمين بهذه العملية.



