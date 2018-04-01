وزير التربية : الوزارة تعتزم دمج المحتوى التعليمي بالتكنولوجيا

الإثنين 16 إبريل-نيسان 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس "إن الوزارة تعتزم دمج المحتوى التعليمي بالتكنولوجيا وتعليم الحصص الدراسية عبر التعليم عن بعد".

وأكد الوزير لملس في اختتام ورشة العمل الخاصة بإعداد المحتوى الإلكتروني للصفوف التاسع والثالث ثانوي من مرحلة التعليم العام نظمها الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني بقطاع المناهج والتوجيه بالتعاون مع مؤسستي العون وصلة ،على أهمية تأهيل المعلم وربطه بالتكنولوجيا ومواكبته للتطورات العلمية في التعليم.

وتهدف الورشة التي شارك فيها 32 مشارك ومشاركة من كبار الموجهين بالوزارة ومعلمي المواد وفريق فني وتقني على مدى اسبوع، إلى كيفية اختيار الدروس من المقررات الدراسية والقيام بإعدادها وتحويلها إلكترونيا وتدرسيها في مختبرات الحاسوب بمدارس محافظة عدن .

وأشاد الوزير بإقامة هذه الورشة والقائمين على عملية تحويل الدروس الورقية إلى إلكترونية بإسلوب متطور وسلس لتساعد الطلاب في قراءة وفهم الدروس بشكل عصري.



