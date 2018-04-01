آخر الاخبار

أكبر محتالي تركيا يظهر في فندق فخم بدبي.. تفاصيل جديدة عن الفتى مأرب ..مدير عام الشرطة يلتقي وفد منظمة "سيفيك "   فيسبوك يتتبعك حتى لو لم تكن مستخدمًا لو سقطت الطائرة وأنت على متنها.. فجلوسك في بعض المقاعد سينجيك! عدن.. افتتاح ورشة عمل للإعلاميين حول التثقيف الصحي  مفتي مصر يصدر فتوى خاصة بحق الفراعنة في مونديال روسيا محاكمة لختان الإناث على يد طلاب جامعيون وزير التربية : الوزارة تعتزم دمج المحتوى التعليمي بالتكنولوجيا عدن ..اختتام اللقاء التشاوري للجامعات الاهلية والحكومية رئاسة ترامب تلفظ أنفاسها الأخيرة


وزير التربية : الوزارة تعتزم دمج المحتوى التعليمي بالتكنولوجيا

الإثنين 16 إبريل-نيسان 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-متابعات
عدد القراءات 222

 

قال وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالله لملس "إن الوزارة تعتزم دمج المحتوى التعليمي بالتكنولوجيا وتعليم الحصص الدراسية عبر التعليم عن بعد".

 وأكد الوزير لملس في اختتام ورشة العمل الخاصة بإعداد المحتوى الإلكتروني للصفوف التاسع والثالث ثانوي من مرحلة التعليم العام نظمها الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني بقطاع المناهج والتوجيه بالتعاون مع مؤسستي العون وصلة ،على أهمية تأهيل المعلم وربطه بالتكنولوجيا ومواكبته للتطورات العلمية في التعليم.

وتهدف الورشة التي شارك فيها 32 مشارك ومشاركة من كبار الموجهين بالوزارة ومعلمي المواد وفريق فني وتقني على مدى اسبوع، إلى كيفية اختيار الدروس من المقررات الدراسية والقيام بإعدادها وتحويلها إلكترونيا وتدرسيها في مختبرات الحاسوب بمدارس محافظة عدن .  

 وأشاد الوزير بإقامة هذه الورشة والقائمين على عملية تحويل الدروس الورقية إلى إلكترونية بإسلوب متطور وسلس لتساعد الطلاب في قراءة وفهم الدروس بشكل عصري.

 
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا

كلمات دالّة

إقراء أيضاً
محاكمة لختان الإناث على يد طلاب جامعيون
عدن ..اختتام اللقاء التشاوري للجامعات الاهلية والحكومية
تدشين مؤتمر "نهضوي" الأول بمدينة اسطنبول التركية
الدكتوراه للباحث محسن الصالحي من جامعة القرآن الكريم بالسودان
اكثر خبر قراءة طلابنا

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2018 مأرب برس