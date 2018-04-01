عدن ..اختتام اللقاء التشاوري للجامعات الاهلية والحكومية

الإثنين 16 إبريل-نيسان 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-متابعات

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اختتم ،اليوم الإثنين، اللقاء التشاوري الاول للجامعات الحكومة والأهلية في العاصمة المؤقتة عدن والذي نظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وشارك في اللقاء 30جامعة اهلية وحكومية من مختلف محافظات الجمهورية.

واكد المشاركين في ختام اللقاء ،على ضرورة تعزيز الجهود التنسيقية لعقد المجلس الاعلى للتعليم العالي خلال الفترة القادمة وتعزيز دورة الوزارة في الاشراف على عمل مؤسسات قطاع التعليم العالي والاستفادة من الدراسات والضوابط الصادرة عن مجلس الاعتماد الاكاديمي .

واشاروا الى اهمية عقد ورشة عمل حول اهمية التعليم عن بعد والتعليم المفتوح ،ومتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بدفع رواتب اعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين ،وضرورة استمرار التوقف عن اعطاء تراخيص الطب البشري في الجامعات الاهلية وانشاء مركز للتقويم التربوي لعمل اختبار كفاءة لخريجي الثانوية العامة .

من جانبه شدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حسين باسلامة على ضرورة بذل المزيد من الجهود المشتركة لتحسين العملية التعليمية الاكاديمية والبحثية ومواجهة الصعوبات والتحديات التي تواجه العمل الاكاديمي ورفض الممارسات التي تقوم بها المليشيا الانقلابية في تسييس العملية التعليمية في الجامعات الحكومية والاهلية .



