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سفير اليمن بالأردن ينتقد معاملة السعودية لليمنيين المغتربين

الإثنين 16 إبريل-نيسان 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - خاص
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شن السفير اليمني في الأردن علي العمراني هجوما ناعما على سياسات المملكة العربية السعودية تجاه العمالة اليمنية في أراضيها.

وأضاف العمراني قائلا في مقال نشره على صفحته الرسمية بالفيسبوك أمس: «إن الملك وولي عهده ليسوا على دراية بما يفعلون».

وقال: «ولعل الملك الجليل وولي عهده المتميز اللذين نقدرهما كثيرا، ونثق في حكمتهما إلى أبعد حد، بعيدين عن الإجراءات الإدارية والفنية».

وحظي مقال العمراني أمس بتداول واسع النطاق للدرجة التي خصصت له قناة الجزيرة حيزا في شريطها الاخباري على مدار الساعة.

وأعتبر معلقون على صفحة الكاتب أن ما قام به يعد يعد خروجا على قانون السلك الدبلوماسي اليمني الذي يمنع الدبلوماسيين من إبداء أي تعليقات إلا بعد التشاور مع وزارة الخارجية.

كما حضى مقال العمراني بتأييد كبير من قبل المعلقين لكن أخرين , وجهوا أنتقادا لاذعا للعراني حيث قالوا أن تعيين علي العمراني سفيرا في الأردن يعد مخالفة للمادة 80 من الدستور اليمني النافذ التي تنص على أنه «لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية المجلس المحلي أو أي وظيفة عامة، ويجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الوزراء».

يشار أن السفير العمراني مازال يحتفظ بعضويته في مجلس النواب حتى اللحظة .

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كلمات دالّة

#اليمن #السعودية #الاردن #المغتربين
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