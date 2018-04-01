اجتماعات لمحافظ سقطرى الجديد واحتياجات المواطنين ضمن اولوياته

الإثنين 16 إبريل-نيسان 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس -سبأ

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ترأس محافظ محافظة ارخبيل سقطرى رمزي محروس ،اليوم، اجتماعا للمجلس المحلي في مديرية حديبو عاصمة المحافظة.

وفي الاجتماع نقل محروس لأعضاء المجلس المحلي،تحيات الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية.

وتطرق الاجتماع الى جملة من المواضيع التي تهم المديرية والمحافظة بشكل عام والمديرية بشكل خاص..مؤكداً ضرورة تفعيل مؤسسات المحافظة والقيام بدورها وتلبية احتياجات المواطنين وحل قضاياهم.

من جانبهم اكد رئيس واعضاء المجلس المحلي بمديرية حديبو تكثيف الجهود نحو بناء المديرية و المحافظة و تعزيز امنها و استقرارها..مشيدين يجهود المحافظ وما يقوم به من حركة وعمل متميز منذ تعيينه.

حضر الاجتماع العميد الركن صالح علي سعد وكيل المحافظة لشؤون الجزر رائد الجريبي ووكيل المحافظة لشؤون البيئة والتنمية عبد الجميل بن آدم.

من جانب اخر ،ترأس محافظ ارخبيل سقطرى رمزي محروس ،اليوم ،اجتماع لمجلس ادارة صندوق النظافة والتحسين في المحافظة.

وفي الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة العميد ركن صالح علي سعد و وكيل المحافظة لشئون البيئة والتنمية عبد الجميل بن ادم ،أستعرض مدير عام صندوق النظافة فضل خميس مستوى تحصيل الايرادات المالية الخاصة بصوق النظافة وإصدار تراخيص المهن للمحال التجارية بالإضافة الى الصعوبات التي تعيق عمل الصندوق وكذا عرض الإحتياجات التي تساهم في تفعيل وتحصيل موارد الصندوق.

وأكد محافظ سقطرى ،أن قيادة السلطة المحلية بالمديرية ستعمل على حل كافة الإشكاليات والصعوبات التي تواجه الصندوق ..مشددا على أهمية تظافر جهود الجميع وبذل الجهد في عملية تحصيل الايرادات بالشكل المطلوب.

كما ناقش الاجتماع لائحة الأوعية الايرادية الخاصة بالصندوق التي تستوجب تحصيلها لتنمية موارده ليقوم بدوره بالشكل الصحيح وأقر مجلس الصندوق لائحة موارده بعد إجراء عليها التعديلات.



