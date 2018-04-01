مساعي بريطانية لا يقاف الحرب وإنعاش الحل السياسي

الإثنين 16 إبريل-نيسان 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قال السفير البريطاني في اليمن مايكل أرون "أن بلاده ستقدم كل المساعدة لإنجاح مهمة المبعوث الأممي الجديد الى اليمن، وصولا الى ايقاف الحرب، والعودة الى حل سياسي للوضع في اليمن".

جاء ذلك خلال لقاءه اليوم الإثنين مع نائب رئيس مجلس النواب والذي أكد "على أهمية عودة الاستقرار الى اليمن ووعد بتقديم بلاده المزيد من الدعم الإنساني للشعب اليمن".

من جانبه استعرض الشدادي التحديات التي تواجه الشعب اليمني جراء انقلاب الحوثي المدعوم من إيران، مشيرا إلى "أن الوضع الانساني في مستوى الكارثة، بسبب الحرب التي شنتها المليشيا، واصرارها على رفض المرجعيات الدولية".

وطالب الشدادي المجتمع الدولي بالقيام بدوره الإنساني لتقديم الدعم الاغاثي، للشعب اليمني الذي يعاني من كارثة انسانية غير مسبوقة.



