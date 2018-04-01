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اختتام تمرين "درع الخليج المشترك 1" في الظهران

الإثنين 16 إبريل-نيسان 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-متابعات
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اختتمت اليوم الاثنين، فعاليات تمرين "درع الخليج المشترك 1"، بحضور قادة وكبار ممثلي 25 دولة مشاركة في التمرين.

وقال رئيس هيئة الأركان العامة السعودي الفريق الأول الركن فياض الرويلي، في كلمته خلال الحفل " إن تمرين (درع الخليج المشترك ـ1 )يأتي امتداداً لتمارين مشتركة سابقة كرعد الشمال، بهدف تأصيل العمل المشترك ضمن تحالفات تسعى لتعزيز الأمن ورفع قدرات وكفاءة واحترافية القوات المشاركة.

ولفت الى التمرين يأتي لرفع مستوى الاستعداد القتالي في مواجهة المخاطر والاحتمالات المُهددة لأمن واستقرار المنطقة وذلك بتقوية الروابط العسكرية بين الدول المشاركة وتعزيز المهارات المختلفة

وأضاف" أن البيئة الاستراتيجية أصبحت أكثر تعقيدا بعد أن أطل الإرهاب المؤدلج برأسه وهو الخطر الذي يداهم العالم بوجود دول وأنظمة وأحزاب ترعاه وتدعمه وتأوي أعضاؤه وقياداته وتلعب دورا خطيرا".

الجدير ذكره ان تمرين "درع الخليج المشترك 1"يعد الأكبر من نوعه في المنطقة من حيث عدد قوات الدول المشاركة والعتاد العسكري،وامتداداً لتمارين مشتركة سابقة كرعد الشمال، بهدف تأصيل العمل المشترك ضمن تحالفات تسعى لتعزيز الأمن من خلال رفع قدرات وكفاءة واحترافية القوات المشاركة.

 
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