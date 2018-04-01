أجهزة الأمن بمحافظة تعز تحقق سبقا أمنيا رائعا

الإثنين 16 إبريل-نيسان 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس -مأرب

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القت اللجنة الأمنية بمدينة تعز (جنوبي غرب البلاد) القبض على أربعة مشتبهين في سرقة مصرف الياباني بعد ساعات من تعرضه لسطو مسلح.

وتعرض صباح أمس الأحد مصرف الياباني (شركة خاصة) للاقتحام من قبل مسلحون مجهولون قاموا بسرقة مبلغ يقدر بـ 8مليون بعد أن أطلقوا النار على أحد الموظفين.

وقالت مصادر أمنية أن اللجنة الأمنية بالمدينة ألقت القبض على أربعة مسلحين يتبعون حارس مصرف الياباني المتهم الرئيسي بالسرقة.

وأوضح المصدر أن عملية القبض على المشتبهين جاءت بعد أن قدم مدير مصرف الياباني بلاغ لإدارة الأمن متهماً حارس المصرف بالوقوف خلف عملية السرقة.

وأضاف المصدر "تم تسليم المتهمين للبحث الجنائي للتحقيق واستكمال الاجراءات القانونية، لافتاً إلى أن التحقيق لازال مستمراً ولا يوجد أي تفاصيل جديدة حتى اللحظة".

وتعد عملية السطو المسلح هذه على مصرف في المدينة هي الثالثة من نوعها منذ بدء الحرب الدائرة في تعز بين قوات الجيش الوطني التابعة للحكومة الشرعية وجماعة الحوثي الانقلابية.

في مطلع أبريل من العام الماضي اقتحم مسلحون مجهولون مصرف الكريمي وسط المدينة وقاموا بنهب مبلغ250 مليون ريال يمني مصادر أمنية تحدثت حينها عن أن المتهم في العملية "حارس المصرف والمسؤول عن الخزانة المالية".



